Tovább nőtt a kiszolgáltatottság a pszichiátriákon

Gyakran csak papíron léteznek a törvény által biztosított jogi garanciák a pszichiátriai kényszerbeszállítás esetén, amióta pedig a bírói szemle online zajlik, a helyzet még rosszabb.

Kényszerrel akkor kerülhet valaki pszichiátriára, ha súlyosan ön- vagy közveszélyes, ennek eldöntése azonban gyakran nem úgy történik, ahogy az elvárható lenne. A törvény biztosít egy eljárást, ami elméletben lehetőséget nyújt az érintett jogainak megvédésére: ez az úgynevezett bírói szemle. Ennek során a helyi bíróság képviselője, néhány más szakértő társaságában ítélkezik, jogos volt-e a kényszerbeszállítás. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány beadvánnyal fordult az Alapvető Jogok Biztosához, mert úgy látják, a folyamat során sérülnek a betegek érdekei. Lapunknak küldött közleményükből megtudtuk: nem egy példa volt rá, hogy egy háziorvos vagy pszichiáter által látatlanban megírt sürgősségi beutaló juttatott be valakit a pszichiátriára. A bírói meghallgatásra ilyenkor 72 órán belül sort kell keríteni, addig a beszállított személyt nagy valószínűséggel gyógyszerrel nyugtatják. A bíróság kirendel egy független elmeszakértőt, aki megvizsgálja, és részletes leírást készít az állapotáról. Az alapítvány azonban vitatja, hogy mennyire mérhető fel egy olyan személy mentális státusza, aki a szedálástól öntudatlanul, vagy legalábbis beszédre vagy gondolkodásra alig képes állapotban fekszik egy kórházi ágyon. A COVID-19 előtt ráadásul a bíró személyesen jelent meg a kórházban a független szakértővel együtt. A fertőzések megelőzése miatt azonban most online méri fel, hogy a valószínűleg továbbra is erősen legyógyszerezett beteg számára indokolt-e a kényszerkezelés, megfosszák-e a szabadságától és akarata ellenére gyógyszerezzék-e a következő négy hétben, illetve olykor az ágyához is kötözzék. A képernyőn bejelentkező hatóság előtt szerintük esély sincs, hogy tisztázzák magukat. Dobos János, az alapítvány elnöke lapunknak elmondta: „25 éve foglalkozunk a pszichiátriákon történt jogsértésekkel, több ezer esetünk volt, a leggyakrabban a kényszerbeszállítás miatt keresnek meg minket. Ismétlődő felmerülő probléma a bírói szemlével kapcsolatban, hogy általában jóváhagyják a pszichiáter véleményét, pedig van olyan eset, mikor valakit jogtalanul vittek be, de ezt a bírói szemlén már nem lehetett felderíteni” – mondja az elnök. Kitér arra is: gyakran a jogi képviselővel is csak a bírói szemlén találkozik az érintett, ami szintén megnehezíti a betegek helyzetét. Az ombudsmanhoz küldött beadványban javasolják, hogy a beteget ne nyugtatózzák le, így a tárgyalás ideje alatt sem mozgásában, sem beszédkészségében nincs korlátozva. Emellett fontos volna, hogy mikor a pszichiátriai intézet értesíti a bíróságot a beszállításról, az összes szükséges dokumentumot is mellékelje, a körülményeket részletező orvosi beutalót, a mentők beszállítási jegyzőkönyvét, a beteg felvételét végző szakorvos, kezelőorvos laikus számára is jól érthetően megfogalmazott, részletes véleményét, és annak rögzítését, hogy felvételkor a beteg milyen konkrét viselkedése utalt a közvetlen veszélyeztető magatartásra. Ezek ugyanis eldönthetik, hogy valakit be kell e zárni, vagy sem. Egyelőre várják az ombudsman válaszát. „Az utóbbi években egyre többet foglalkoznak a pszichiátriákon tapasztalt állapotokkal, bízunk benne, hogy az ombudsman segíti az ügy rendezését” – mondja Dobos János. Az alapítvány arra is felhívta a figyelmet: november 20. a gyermekek jogainak világnapja. Azoknak a gyermekeknek, akiket ADHD-vel, azaz figyelemhiányos hiperaktív zavarral diagnosztizálnak, általában olyan szereket írnak fel, amelyeknek az egyik lehetséges mellékhatása az agresszió vagy éppen az öngyilkossági késztetés. Esetükben is fontos, hogy megfelelő és alapos segítséget kaphassanak a gyermekpszichiátrián.