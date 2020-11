Trump legidősebb fia is koronavírusos

Dunja Mijatovic azt is kifogásolta, hogy a kormány veszélyhelyzetben, egyeztetés nélkül nyújtotta be az igazságszolgáltatást, a választási rendszert, a közpénzek ellenőrzését érintő jogszabálytervezeteket. A KDNP képviselője közölte: „az Európa Tanács is jobban tenné, ha ebben a helyzetben a járvánnyal foglalkozna, ahelyett, hogy nyilvánvaló politikai szándékból kritizál egyes tagállamokat”.

„Messzemenően káros lenne az emberi jogok magyarországi helyzetére”, ha jelen formájukban elfogadná a magyar parlament azokat a törvényjavaslatokat, amiket két hete terjesztett be a kormány – írta az Európa Tanács emberi jogi biztosa. Dunja Mijatovic többek között az alkotmánymódosításra, vagy a szociális törvény módosítására gondolt, melyek az örökbefogadás szabályait is megváltoztatják a kritikák szerint szinte lehetetlenné téve, hogy egyedülállók vagy egynemű párok is örökbe fogadhassanak. A biztos azt is kifogásolta, hogy a kormány veszélyhelyzetben, egyeztetés nélkül nyújtotta be az igazságszolgáltatást, a választási rendszert, a közpénzek ellenőrzését érintő jogszabálytervezeteket. Ezzel kapcsolatban egy kormánytag azt mondta a Népszavának, hogy a törvények kodifikációjáról már hónapokkal ezelőtt döntöttek, amikor még senki nem tudta, hogy novemberre veszélyhelyzetet kell hirdetni, így semmilyen hátsó szándék nem volt amögött, hogy ezek most készültek el és kerültek a parlament elé. Tény ugyanakkor, hogy a kormány a saját jogalkotási szabályait sem tarja be. A jogalkotásról és a társadalmi egyeztetésről szóló hatályos jogszabályokat már 2010 után, az Orbán-kormány fogadta el, ezek pedig egyértelműen előírják, hogy a törvényeket egyeztetésre kell bocsátani. Ennek során „biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a véleményeknek – különös tekintettel a hátrányos helyzetű, társadalmi-gazdasági szempontból marginalizált csoportok véleményére – a lehető legszélesebb köre jelenjen meg”. Ez szinte sosem történik meg. A KDNP képviselője, Nacsa Lőrinc több érintett jogszabály parlamenti vitájába is felszólalt vezérszónokként. Szerinte „az Európa Tanács is jobban tenné, ha ebben a helyzetben a járvánnyal foglalkozna, ahelyett, hogy nyilvánvaló politikai szándékból kritizál egyes tagállamokat”. – Köztudott, hogy a szervezet több százezer eurós támogatást kapott már Soros Györgytől, szóval enyhén szólva nem elfogulatlan az álláspontja. Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy a tagdíjat a magyar kormány mindig rendben befizeti. Érdekes forgatókönyv: Soros György egyik nap újságcikkben támadja Magyarországot, majd az általa támogatott Európa Tanács másnap ugyanígy politikai támadást indít. Megfogalmaznak egy csomó vádat konkrétumok nélkül – mondta a Népszavának Nacsa Lőrinc. A képviselő szerint az ET állásfoglalásából nem derül ki, hogy konkrétan hol és milyen emberi jogi keretek sérülnének az Országgyűlés előtt fekvő törvényjavaslatok miatt. – Ebből is látszik, hogy ez pusztán politikai támadás. Tavasszal az volt a vád, hogy nem működik a parlament, most ezek szerint az a baj velünk, hogy mégis működik az Országgyűlés és fontos törvényeket tárgyal – mondta. Arra a kérdésünkre hogy az ilyenkor előírt társadalmi egyeztetések hogyan zajlottak le, Nacsa Lőrinc azt mondta, a kormány nevében ezekről nem tud nyilatkozni, de „ezek a törvények sosem a semmiből születnek, rengeteg megbeszélés előzi meg őket többek között azokkal a társszervezetekkel vagy alkotmányos szereplőkkel, akiket érintenek, a képviselői indítványok esetében kijelenthetem, hogy minden esetben ez történik”.