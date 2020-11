Decembertől megerősített többfokozatú készenléti rendszer lép életbe Angliában

Rasszizmusellenes tüntetéshullámhoz, üzletek felgyújtásához vezetett a Porto Alegre városában történt brutális kivégzés.



Tüntetések törtek ki pénteken Brazíliában, miután biztonsági őrök előző nap halálra vertek egy fekete férfit a déli Porto Alegre város bevásárlóközpontjában található szupermarketben – írta a France 24 . A történtekről készült videó hatalmas felháborodást keltett országszerte. A híradások szerint Porto Alegre-ben a helyszínen tört ki tiltakozás, és csaptak fel a lángok, a rendőrség könnygázzal és villanófény-gránátokkal oszlatta fel a gyilkosság helyszínén kezdődött tüntetést.

Sao Paulóban pedig már közel ezer fős tömeg vonult a francia tulajdonban lévő Carrefour szupermarketlánc boltja elé, hogy a történtek ellen tiltakozzon. Az AFP fotósa szerint kövekkel be is törték a kirakatot, majd tüzet gyújtottak az üzletben. Később a fővárosban, Rio de Janeiróban is tüntetések kezdődtek, az emberek megakadályozták, hogy az áruház vásárlói fizetni tudjanak a pénztárnál. A fekete férfi halála azért is kavart óriási port, mert Brazíliában pont aznap, november 20-án ünnepelték az afro-brazil közösségek napját.

Az áldozatot, Joao Alberto Silveira Freitas 40 éves férfit, az egyik vásárló által készített videó alapján az egyik biztonsági őr feltartóztatta, míg a másik a szemét és a fejét ütötte. A rendőrség szerint az esetet az előzte meg, hogy a férfi megfenyegette a bolt egyik dolgozóját, a nő pedig értesítette a biztonsági szolgálatot. Silveira Freitas az ütések után elvesztette eszméletét, a helyszínen meghalt. Temetése szombaton volt Porto Alegre-ben. A két biztonsági őrt ezután letartóztatták, a Carrefour pedig azt nyilatkozta, felbontja szerződését az őröket biztosító céggel. Jair Bolsonaro államfő is elítélte a történteket és kiemelte, hogy Brazíliában nincs helye a rasszizmusnak:

„Elnökként színvak vagyok: számomra minden ember egyforma, nincs olyan, hogy az egyik bőrszín jobb, mint a másik.”

A brazil tüntetők Black Lives Matter-transzparensekkel és maszkokkal vonultak utcára. Az esetet többen párhuzamba vonták George Floyd halálával: a fekete férfi május 25-én vesztette életét rendőri intézkedés közben. Az ügy később tüntetéshullámhoz vezetett Amerikában és később világszerte is. (A Telex nyomán)