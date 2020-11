Szlávik: A koronavírus elleni vakcinák elbizonytalanítják az embereket, ezért be kell bizonyítani, hogy biztonságosak

Orbán Győzőt a Direkt36 arról akarta kérdezni, hogy melyik állami projektekhez szállított építőanyagot a cége, mennyi közpénzt kapott ezért, és mit szól ehhez Orbán Viktor.

Drága, ne próbálkozzon, mert fogy a türelmem, és goromba leszek – válaszolta idősebb Orbán Győző, a miniszterelnök apja a Direkt36 -nak, amikor az oknyomozó portál állami munkáiról kérdezte őt. A Direkt36 cikksorozatban számolt be a Dolomit Kft. látványos felíveléséről. Három éve közérdekű adatpert indítottak 6 nagy állami út- és vasútépítés részletes adataiért, és három év pereskedés után mintegy százezer oldalnyi dokumentumot szereztek meg. A portál munkatársai azután keresték fel gánti bányájánál a miniszterelnök apját, hogy újabb bizonyítékokhoz jutottak arról, hogy idősebb Orbán Győző cége állami megbízásokhoz jutott . Korábban hiába keresték a Dolomit Kft.-ét, nem kaptak választ kérdéseikre. Ezúttal azt akarták megtudni, hogy melyik állami projektekhez szállított építőanyagot a cég, mennyi közpénzt kapott ezért, és mit szól ehhez Orbán Viktor. Orbán Győző először a járványra hivatkozva rövidre akarta zárni a beszélgetést, majd a bánya udvarán mégis odament az újságírókhoz.Eddig voltam udvarias. Figyeljenek, én híres vagyok arról, hogy goromba vagyok, és nem szeretnék gorombáskodni, különösen hölggyel szemben nem.Közügyekről szeretnénk kérdezni, azzal kapcsolatban, hogy…Nem érdekel.Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy nem tartja jónak, ha ön állami beruházásokban vesz részt.Drága… Jó idő van, gyönyörű idő van, erről beszélhetünk. Kőbányában, sajnos, ha eső van, akkor az rossz időnek számít. Ha süt a nap, akkor nekünk is jó időnk van. Viszontlátásra.Esetleg itt a jó időben körbenézhetünk a kőbányában?Drága, ne próbálkozzon, mert fogy a türelmem, és goromba leszek. (…) Másik dolog, hogy ne zaklasson egy nyolcvan éves embert. Viszontlátásra. Orbán Győző nem járult hozzá, hogy az újságírók felvételt készítsenek róla, ő viszont a telefonjával lefényképezte a Direkt36 mindkét újságíróját.

Orbán Viktor korábban kifejezetten arra kérte az édesapját, hogy ne vegyen részt állami beruházásokban. A Direkt36 azonban az elmúlt három évben cikksorozatban mutatta be, hogy a Dolomit Kft. látványos felívelése többek közt annak köszönhető, hogy a cég közpénzből finanszírozott építkezésekhez szállít építőanyagokat . A portál arról számolt be, hogy a kiperelt dokumentumok alapján a Dolomit Kft. az M3-as autópálya építésében és a Budapest-Kelenföld és Székesfehérvár közötti vasútvonal felújításában is részt vett. Orbán Viktor sajtófőnöke, Havasi Bertalan a Direkt36 érdeklődésére a szokásos választ adta, miszerint „a miniszterelnök nem foglalkozik üzleti ügyekkel”.