Kitiltottak egy kormánypárti politikust Ukrajnánál

Az új módosítás az ellenzéket mindenképpen közös listára kényszeríti.

Emellett a kisebb pártok sem állíthatnak országos listát anélkül, hogy ne indítsanak jelölteket azokban az egyéni választókerületekben, amelyekben az ellenzéknek esélye van a nyerésre. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes november 10-én éjszaka nyújtotta be törvénymódosítási javaslatát . Már az a változat is megnehezítette volna a pártok listaállítását , pedig az még azt mondta ki, hogy a jövőben „pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább ötven egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított". Vagyis a korábbi 27 helyett 50 egyéni választókerületet szabott meg. A pártlista bejutási küszöbe egyébként 15 százalék, ha három vagy több párt állít közös listát. Volner javaslata ezt az 50-et emelte most 71-re. Ez az ellenzéket közös listára kényszeríti. Annak ellenére, hogy az ellenzék korábban azt jelentette be , hogy 106 közös jelölttel és egy közös ellenzéki miniszterelnök-jelölttel készülnek. A kormányzati indoklás szerint azért van erre szükség, hogy a jelöltállítás, és így az állami kampánypénzekhez jutás feltételei szigorodjanak, kamupártok pedig ne jussanak ilyen forrásokhoz. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter két hete még az eredeti javaslatról azt mondta, annak semmi köze az ellenzékhez, csak a kamupártok ellen akartak fellépni.