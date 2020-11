Juventus – Ferencváros 1-1 percről percre

Pénzügyi visszaélések miatt öt évre eltiltotta minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől az afrikai kontinentális szervezet vezetőjét a nemzetközi-szövetség (FIFA).

Noha tavaly júniusban Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség újraválasztott elnöke kijelentette, hogy sikerült maguk mögött hagyniuk a botrányokat, másnap Párizsban korrupció vádja miatt letartóztatták az afrikai futballszövetség (CAF) elnökét, a FIFA-alelnökként szintén újraválasztott Ahmad Ahmadot. A madagaszkári sportvezető akkor a posztján maradt, de a FIFA etikai bizottsága vizsgálatot indított ellene. A nemzetközi szervezet az ügy folyományaként független szakértői testületet állított fel annak érdekében, hogy segítsen végrehajtani azokat a reformokat, amelyekkel helyreállíthatja a különböző botrányok által sújtott afrikai szövetséget. A CAF megítélése nem csak Ahmad 2017-es elnöksége óta rossz, elődje, a szervezetet 27 éven át irányító Issa Hayatou is hasonló „zűrös ügyekbe” keveredett: 1989 és 1999 között nagyobb összegeket vett fel a 2001-ben csődbe ment ISL-en, a FIFA marketingügynökségén keresztül. Hayatou tagadta az állításokat, elmondása szerint a kérdéses pénz a CAF-hoz került. Emellett azzal is megvádolták, hogy 1,5 millió dolláros kenőpénzt fogadott el Katartól, hogy támogassa az ország 2022-es világbajnoki pályázatát. A FIFA kétszer is küldött számvizsgálót a CAF-hoz, a Pricewaterhouse Coopers (PwC) pedig 55 oldalon részletezte lesújtó meglátásait. A kiszivárgott jelentés szerint egyértelmű, hogy a CAF egy olyan szervezet, amelynél helytelen az irányítás, pénzügyi és adminisztratív jogsértések is történtek, emellett pedig átláthatatlanul működik. A PwC áttekintette azon tranzakciókat, amelyekben 2015 és 2018 között a FIFA-tól 10 millió dollár összértékben érkezett a CAF-hoz. 4,6 milliós tétel esetén egyáltalán nem volt, vagy hiányos volt a dokumentáció, hogy mire költötték a pénzösszeget. További 3,6 milliós tétel „szokatlan” besorolást kapott, mindössze öt tételhez (1,6 millió) állt rendelkezésre megfelelő dokumentáció, amely a leírt célokhoz igazodott. Bizonyos összegek ismeretlen személyek bankszámlájára kerültek, amelyeket aztán nem lehetett nyomon követni. A PwC jelentésében többek közt azt is részletesen feltárta, hogy a CAF lemondott egy megrendelést a Puma német multinacionális sportruházat- és sportfelszerelés-gyártó cégtől, ezt követően pedig leszerződött a kevésbé ismert francia Tactical Steellel, amely nagyságrendileg négyszer drágább ajánlatot tett. Mint utóbb kiderült, a cég vezetője Ahmad régi barátja. A FIFA etikai bizottsága megkapta a PwC jelentését, hiszen az az afrikai labdarúgás fejlesztési alapjának pazarlását tartalmazza. A történtek ellenére Ahmad október végén jelezte, hogy a szervezet jövő márciusi elnökválasztásán megméretné magát, ezért a közelmúltban hivatalosan is benyújtotta jelentkezését. Döntését azzal magyarázta, hogy a kontinens 54 szövetségének elnökei közül 46 nemrég levelet küldött neki, amelyben biztosították támogatásukról a tisztújításnál. Mindez egyáltalán nem furcsa, ha figyelembe vesszük, hogy ezen vezetők minden évben 20 ezer dollár személyes támogatást kaptak Ahmadtól. Több, mint egy év telt el azóta, hogy a madagaszkári sportvezetőt kihallgatták, a FIFA etikai bizottsága végül hétfőn hozta nyilvánosságra döntését. Eszerint a sportvezető különböző ajándékokat fogadott el, visszaélt a pozíciójával és pénzügyi visszaéléseket is elkövetett, ezért 200 ezer svájci frank megfizetése mellett öt évre eltiltotta minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől.