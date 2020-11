Nem lazít, s nem is szigorít a kormány

A prognózisok szerint két hét múlva lesz a legdurvább a helyzet.

Az Operatív Törzs jelenleg 343 óvodai csoportban és 203 óvodában, továbbá 99 általános iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 588 iskolai osztályban és 55 általános iskolában digitális tanrendet. Jelezték azt is, hogy a szerdai kormányülésen áttekintették a védelmi intézkedéseket is. Erről is szó lesz a csütörtökön fél 11-kor kezdődő Kormányinfó-sajtótájékoztatón. Lapunk természetesen beszámol a fejleményekről. Ugyanakkor hatalmas újdonságot nem jelenthet be Gulyás Gergely: mint a Népszava is megírta , Kövér László már kedden elszólta magát, hogy nem várhatók újabb szigorítások az ünnepek előtt.