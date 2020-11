Ursula von der Leyen levelet írt Orbán Viktornak - és úgy, tűnik, nem hátrál

A bizottsági elnök a brüsszeli kifizetéseket a jogállami normák tiszteletben tartásához kötő rendelettel kapcsolatos kifogásokra reagált.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet írt Orbán Viktor magyar és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnöknek, amelyben reagált a jogállami feltételrendszert rögzítő uniós rendelettel kapcsolatos kifogásaikra, tudta meg a Népszava. A múlt pénteken született iromány válasz a két politikusnak az uniós intézmények vezetőihez intézett leveleire, amelyekben bejelentették, hogy megvétózzák az EU 1800 milliárd eurós költségvetési és gazdasági segélycsomagját. A magyar kormányfő ezt két egymást követő levélben is a brüsszeli döntéshozók tudomására hozta. Információink szerint a bizottsági elnök a dokumentumban leszögezi: a jogállami mechanizmus keretében hozott döntéseket a kormányok bármikor az Európai Unió Bíróságára vihetik, sőt azt is kérhetik, hogy a luxemburgi székhelyű testület az ítélet időpontjáig ideiglenesen függessze fel az intézkedések hatályát. Ursula von der Leyen szerdán az Európai Parlamentben elmondott beszédében is hasonlóan foglalt állást. Ott azt mondta, hogy akiknek kételyeik vannak a rendelettel kapcsolatban, az uniós bíróságtól kérhetik a szabályok részletes megvizsgálását. Ez az a fórum, ahol a jogi természetű véleménykülönbségeket tisztázni lehet. Ursula von der Leyen levelében azokra a magyar és lengyel kifogásokra is válaszolt, amelyek szerint az egyes tagállamok jogállami teljesítményével kapcsolatos problémákat az úgynevezett 7. cikkelyes eljárás keretében kell megtárgyalni és kezelni, és nem pénzmegvonással fenyegető új jogszabályt alkotni. Az elnök világossá tette: az elfogadás előtt álló jogállami mechanizmus szigorúan az uniós költségvetéshez kapcsolódik, ily módon nem keverhető össze a jóval átfogóbb 7. cikkelyes eljárással. A kormányközi EU Tanácsban zajló folyamat keretében a tagállamok jó ideje azt vizsgálják, hogy a demokratikus értékeket rendszerszintű kockázatok veszélyeztetik-e Magyarországon és Lengyelországban. Budapest ellen több mint két éve, Varsó ellen három éve folyik az eljárás. A büdzséhez kötődő és várhatóan a jövő évben hatályba lépő rendelet értelmében az EU intézményei kifejezetten olyan esetekben vonhatnák felelősségre a tagállamokat, amikor azok a közösség pénzügyi érdekeit veszélyeztetik a jogállami normák felrúgásával. Von der Leyen levele arról árulkodik, hogy az Unió nem akar engedni a negyvennyolcból, és nem hajlandó kinyitni a pénzügyi csomagról született politikai megállapodásokat.