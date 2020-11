Úgy tűnik, stabilan napi 600-700 ezer embert fertőz meg a vírus

A lengyelek sajtóhírek szerint egy csöppet aggódnak a magyar miniszterelnök állhatatossága miatt, hiszen egyszer már cserben hagyta őket.

Nem enged a jogállam ügyében a lázadó magyar és lengyel kormány. Orbán és Morawiecki budapesti tárgyalása nyilvánvalóan arra szolgált, hogy megmutassa elszántságukat. De már Gulyás Gergely is visszautasította von der Leyen ajánlatát, hogy a két ország forduljon az Európai Bírósághoz. A Bizottság elnöke úgy gondolta, hogy ily módon el lehet választani egymástól a két pénzügyi csomagot, illetve a leendő jogállami mechanizmust, ám Budapest és Varsó számára éppen az összekapcsolás jelenti az adut. Most azt vetették fel , hogy gyorsan szavazzák meg a büdzsét, a másik kérdést meg valamikor vitassák meg az Európai Tanácsban. Nagyjából sohanapján, kiskedden, hiszen az állam- és kormányfő testületében a vétójog érvényes. Egyébiránt az új szabályozást már a nyári uniós csúcs előirányozta, csak azután a két renitens ország teljesen másként értelmezte a dolgot. De ezt most kompromisszumkészségbe csomagolták és szemrehányásokkal bástyázták körül. Viszont egymással véd- és dacszövetséget kötöttek. Úgy ítélik meg, hogy erősek a pozícióik. Orbán többször is kijelentette, hogy az ország anyagilag jól áll és ugyanannyi pénzt fog kapni Brüsszeltől, mint idáig. Meg igazából nem is szorul rá az új alapra, mert hála az államadósság alacsony szintjének, kedvező feltételekkel jut hitelekhez a szabad piacon. Gulyás Gergely pedig az bizonygatta, hogy Magyarország évente 4 milliárd euróhoz jut az EU jóvoltából, a nyugati cégek viszont 6 milliárdot visznek ki profit formájában, tehát csak azt kapjuk vissza az uniótól, ami jár nekünk.