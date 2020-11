Havazás és ónos eső jöhet a hétvégén

A belügyminiszter levelében rögzítette, mi az, amiben a kormány kész korrigálni a vitatott szabályokat és miben nem.

Pintér Sándor belügyminiszter válaszolt a pártoknak azokra a javaslatokra, melyeket a másfél héttel ezelőtt zajló egyeztetésen az orvosi kamarával megfogalmaztak. Így például nem akarnak enyhíteni az összeférhetetlenség szabályain vagy azok bevezetési határidejének jelentős csúsztatásában. „Ennek az az oka, hogy a javaslatok ellentétben állnak az egészségügy működésének korrekcióját indukáló egyik alapelvvel, azaz a köz- és magánegészségügy részbeni szétválasztásával kapcsolatos szakpolitikai álláspontjával.” Elfogadták, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszony új munkaszerződéseiről szóló tájékoztatásra már túl rövid az idő, ezért a vészhelyzet utánra csúszik a szerződések aláíratása. (Ez egy megengedőbb halasztás, mint a Gulyás Gergely kancellária miniszter által bejelentett, konkrét április elsejei határidő. Ám itt a kormány beleegyezése kevés, hiszen ezt a törvényben december harmincegyedikei határidőt törvényben is módosítani kellene.) Pintér Sándor azt is megírta, függetlenül a jogviszony átírásának határidejétől alkalmazni fogják a bértáblát az egészségügyisekre. A belügyminiszter levele szerint a kormány befogadta azt a javaslatot is, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állókat „békeidőben” csak a Munka törvénykönyve alapján, 44 napra lehessen kivezényelni egy évben (a törvényben 1+1 év szerepelt lehetőségként), viszont ez veszélyhelyzet idejére nem érvényes. Ahogy a 2. pontban azt is rögízi, ez látszik a tegnap ismertetett jogszabályból is, miszerint a pénzügyminiszternek elő kell teremteni 71, 2 milliárd forintot arra, hogy az alapellátásban dolgozó orvosok is megkapják azt, amit a többi orvos is megkap majd az új bértábla szerint.