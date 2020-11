Döntetlennel tért vissza az Újpest

Ez önmagában nem egy kiugróan magas szám – mondta a MACS vezetője.

A magyar jogszabályokat is át kell alakítani annak érdekében, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által elfogadott, január 1-től életbe lépő szabályozás szerint büntessék a sportolóknál a kábítószer-használatot – mondta Tiszeker Ágnes. A Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezetője pénteken az M4 Sport Sporthíradóban kiemelte, hogy a jelenlegi szabályok szerint a legkeményebb kábítószerek használata – mint például a kokain, vagy az amfetamin-származékok – négyéves eltiltással jár, a THC és a marihuána pedig kétéves eltiltást von maga után, ami felezhető abban az esetben, ha a versenyző bizonyítani tudja, hogy nem a teljesítmény növelésére használta. Ugyanakkor a WADA új szabálya szerint ezt a problémát már egészségügyi kérdésként is kell kezelni, és ha például abúzus, vagy hozzászokás áll fenn, akkor a büntetés csak három hónap, de ezzel együtt kezelésen, rehabilitációs programon is részt kell vennie a vétkesnek. Hozzátette, már megkezdték az egyeztetéseket a sportért felelős államtitkársággal a kormányrendelet módosításáról. Tiszeker Ágnes az olimpiára készülő sportolókról elmondta, nem változtak a szabályok, vagyis azoknak a magyar versenyzőknek, akiknek van esélyük indulni Tokióban, az ötkarikás játékokat megelőző esztendőben legalább egy, a következő évben pedig minimum három negatív doppingteszten kell átesniük. Arról, hogy Tokióban milyen létszámban lehetnek majd jelen magyar doppingellenőrök, Tiszeker Ágnes közölte, egyelőre nagy a bizonytalanság, hiszen a jelenlegi helyzetben arról sincs információ, hogy egyáltalán utazhatnak-e majd a játékokra külföldi kollégák. Megjegyezte, ugyanakkor nagy figyelem irányult Budapestre a Nemzetközi Úszóliga (ISL) 44 napos, buborékrendszerében lebonyolított versenye miatt, és sikeresen működött a kialakított rendszer, aminek alkalmazására jó esély lehet a japán fővárosban is. Tiszeker Ágnes hangsúlyozta, idén tíz doppingeset történt Magyarországon, ami önmagában nem egy kiugróan magas szám. Viszont a tiltott szerek skálája széles, többek között anabolikus szteroidokkal és EPO-val is buktak meg sportolók, ez pedig elgondolkoztató egy olyan évben, amikor a pandémia miatt rengeteg versenyt töröltek, a versenyzőknek pedig a koronavírus-járvány miatt még kiemeltebben kellene védeniük az egészségüket.