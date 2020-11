Drog miatt mentek, de illegális állatkertet is találtak a rendőrök egy szigetszentmiklósi házkutatáson

Krokodil, aligátorteknős, kígyó - minden volt a házban.

Alighanem valamelyik ismeretterjesztő csatorna műsorai ihlették meg azt a 41 éves férfit, akinél a minap tettek látogatást az egyenruhások Szigetszentmiklóson. A rendőrök fülest kaptak arról, hogy a férfi drogot termeszt a házában. Ráleltek ugyan négy palántára és egy mérlegre, de a beszámoló szerint még ezen kívül is akadt egy olyan dolog a házban, amin a rendőrök megdöbbentek:

ketrecekben tartott kisállatokat, kígyót, aligátorteknőst, és – az elsődleges szakértői vélemény alapján – egy kistestű krokodilt is találtak.

A sor illegálisan tartott állat jelenléténél nagyobb problémát jelentett, hogy a férfi látszólag egyáltalán nem értett a gondozásukhoz, mivel gyötrelmes körülmények között tartotta házikedvenceit. A kígyót egy fény és levegő nélküli hungarocelldobozban találták meg a nyomozók, valószínűleg már nem élt volna sokáig. A szakértő szerint a kígyót lakásban tartani még engedéllyel sem lehet-, így a nyomozók haladéktalanul intézkedtek az állatok Fővárosi Állat- és Növénykertbe történő szállítására. Természetesen a többi állat tartásához is engedély kellett volna. Tudta ezt a férfi is, de a vallomásában azt mondta, ez nem igazán izgatta. Különösen bizarrá teszi a történteket, hogy a gyanúsított nem egyedül élt a házban, vele lakott párja és két gyermeke is. A kábítószergyanús zöld növényi származékokról elmondta, hogy azokat saját célra tartja, magról nevelgeti őket. A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a dunaharaszti férfi ellen kábítószer birtoklása és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegés vétségének gyanúja miatt folytatja a büntetőeljárást, továbbá vizsgálják, hogy az ügyben felmerül-e más bűncselekmény. A házkutatásról a rendőrség egy videót is készített, mely mintha csak a National Geographic magyar, otthon készített műsora lenne. Íme: