Háromszáznál is több embert vettek őrizetbe a vasárnapi tüntetésen Fehéroroszországban

A mögöttünk maradt hétvége tapasztalatai alapján dönt az ukrán vezetés arról, hogy már a héten elrendeli-e a teljes egészségügyi zárlatot az év hátralevő részére. Ez Arszen Avakov belügyminiszter javaslata, amire a követelés szó használata sem volna túlzás.

Volodimir Zelenszkij elnök néhány hete napi 15 ezer új esetben húzta meg a „vörös vonalat”. Nos, ezt Ukrajna a múlt héten többször is átlépte, a szigorítások egyelőre nem hozták meg a kívánt eredményt. Valamelyes csökkenés ugyan kimutatható (a hétköznapi bő 16 ezer helyett vasárnap virradóra 12 978 új eset és 120 újabb halott, amivel az áldozatok száma 12 213-ra nőtt), de az ukrán lakosság változatlanul alábecsüli a veszélyt, különféle trükkökkel játssza ki az amúgy körültekintőnek mondható szabályokat. Ezért pedig nagy valószínűséggel azzal kell fizetni, hogy az év végén és jövő év elején, mint az elmúlt húsvétkor is, ki-ki otthonában kényszerül majd ünnepelni. Ennyivel azonban nem lehet megúszni. A tavaszi tapasztalatok alapján minden egy hónapos karantén a nemzeti jövedelem két százalékos visszaesésével jár. A kiskereskedelem 15 százalékos veszteséget volt kénytelen elkönyvelni és nagyjából ez volna várható ezúttal is, amin nem enyhít, hogy akik gyorsan áttértek az online kereskedésre, azok 20, sőt, némely területen 30 százalékos növekedést értek el. A napokban több gazdasági szakértő emlékeztetett rá, hogy a december hagyományosan a kiskereskedelem legaktívabb hónapja, és ha a trend januárban is folytatódik, az a gazdaság jövő évi első negyedévére, következményeit tekintve pedig az egész évre negatívan hat ki majd. Az ukrán vezetés egyelőre ezért is ódzkodik a legszigorúbb intézkedésektől, de kénytelen lesz figyelembe venni, hogy a kórházi ágyak már több mint ötven százaléka foglalt és vészesen közelít teljesítőképessége határai felé az egészségügyi személyzet is. Az is körvonalazódik, milyen mértékben kívánják enyhíteni a kis- és középvállalkozások, illetve a munkájukat elvesztő emberek veszteségeit – a héten vélhetően erről is döntenek. Az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára elmondta, optimista és pesszimista forgatókönyvük is van: az előbbi szerint, ha mindenki betartja a védekezés szabályait, december közepére elérhető a kedvező fordulat. Olekszij Danilov a második forgatókönyvet nem részletezte, mindössze annyit jegyzett meg, hogy például ez idő szerint se a bazárokban, se az üzletekben nem tartják be a biztonságos távolságot. A szomszédos Oroszországban a vasárnap délelőtti adatok szerint 26 683 új fertőzöttet azonosítottak, ez 1,2 százalékos növekedés az előző naphoz képest. A halottak száma 459-cel nőtt, az áldozatok összesített száma már 39 532. A fertőzés terjedési sebességét illetően mindkét ország az első tízben van: Oroszország az ötödik, Ukrajna a hetedik, Olaszország ékelődik közéjük.