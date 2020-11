Rövid pórázon tartja az Emmi Demeter Szilárdot, nem engedték el az ATV-be nyilatkozni

„Intézményeink tekintélye, szakmai hitelessége, a munkatársak morális tartása miatt nyilvánosan is hangot kell adnunk véleményünknek” – áll a nyilatkozatban.

Állásfoglalásuk szerint az intézmények a magyar kultúra iránt elkötelezettek és nincsenek alárendelve aktuálpolitikai diskurzusoknak. Hangsúlyozták, a múzeumi munkában kiemelten fontos a szakmai folytonosság, csak évek, évtizedek alatt lehet szert tenni arra a tudásra, amely a gyűjtemény szakszerű megőrzéséhez, feldolgozásához és bemutatásához kell, ezért a történtek után is a helyükön maradnak és végzik feladataikat.

A munkatársak között zömében muzeológusok vannak, de rendezvényszervező vagy éppen hangtechnikus is van a névsorban. Ugyanakkor a 444.hu úgy tudja , Demeter Szilárd hétfő délután egy magyarázkodó köremailt küldött szét a PIM összes dolgozójának. Ebben azt írta, „a lelkiismeretem nyugodt. Soha egyetlen antiszemita sort vagy szókapcsolatot le nem írtam. De még csak nem is gondoltam. A Sor(o)s című írásomban egy fikarc antiszemitizmus sincs.” Úgy gondolja, akik most harsogva követelik a fejét, azok csak azért tesznek így, mert el akarják feledtetni, hogy a baloldal antiszemita jelöltet indított az őszi, borsodi időközin.