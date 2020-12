FTC-Barcelona 0-3, ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT

Az előző hétvégén mesterhármast lőtt az osztrák bajnokságban, kedden pedig utolsó emberként a gólvonalon mentett a moszkvai BL-mérkőzésen.

Csak a meglehetősen éltes korú drukkerek emlékezhetnek azokra a daliás időkre, amikor egy magyar labdarúgó hétről-hétre nemzetközileg is értelmezhető produkciót vezetett elő: a maiaknak szerencséjük van, mert a minimum kétévtizedes sötétség után több olyan honfitárs is akad, aki Európa különböző bajnokságaiban említésre méltóan képviseli a magyar futballt. Közülük is kiemelkedik Szoboszlai Dominik, aki az osztrák Salzburgban húszévesen harcolta ki magának a falkavezér szerepet, és erre már a nemzetközi szakirodalom is felfigyelt. És nem csak a külföldi. A magyar válogatott támadóját ugyanis tudtán és alighanem akaratán kívül gyorsan a politikai térbe emelte az állami sportsajtó, amikor az Izland elleni mérkőzés 92. percében kilőtte a nemzeti együttest az Eb-re: azóta erre a hosszabbításban elért, amúgy vitathatatlanul katartikus góllal indokolják a tíz éve tartó állami pénzesőt és a stadionépítési projektekre elszórt százmilliárdokat. Ennek létjogosultságához vagy éppenséggel hiábavalóságához természetesen semmi köze Szoboszlainak, hiszen ő csak tette a dolgát. És jól. Például az előző héten az osztrák bajnokságban mesterhármast lőtt, majd csapatával a moszkvai Lokomotív stadionjában vizitált. A csoportban az utolsó helyen álló Salzburg komoly téttel lépett pályára, ugyanis veresége búcsút ért volna, győzelme ellenben továbbjutási távlatokat nyithatott előtte. És hát nyert is a moszkvai zimankóban 3-1-re. Már a mérkőzés elején kiderült, a Salzburg komolyan veszi a partit és továbbjutásra játszik, egy sor remek, lendületes ellentámadást indított, s 15 perc múltán góllá érett fölénye: pech, de les miatt nem adták meg, ám a gólszerző kedvét ez ugyan nem szegte. Berisha a félidő hátralévő részében duplázott (0-2), majd Szoboszlai Dominik utolsó emberként a gólvonalról mentett. A fordulás után felzárkóztak az oroszok, de a Salzburg rapid módon lehűtötte a kedélyeket. A 3-1-es idegenbeli győzelem után megelőzte ellenfelét, és megőrizte esélyét a második helyért folyó párharcban, ámbátor ehhez az is kellett, hogy az Atlético Madrid ne győzze le az igencsak tartalékos Bayern Münchent. Szoboszlai esetében nincs olyan hét, hogy valaki ne szólalna meg várható átigazolása kapcsán. Kivéve menedzsmentjét, melynek tagjai egyelőre igen bölcsen hallgatnak, ám alighanem ők is kapkodják a fejüket, hogy miket nem beszélnek a nemzetközi színtéren a fiatal támadóról. Legutóbb például Marco Rossi másodedzője és játékos-megfigyelője, a szövetségi kapitány szintén olasz másodedzője jelentett ki olyat, amibe beleborzonghatott a történet összes szereplője. Giovanni Costantino elmondása szerint a játékos a Milan, a Napoli és a Juventus után egy újabb olasz csapat figyelmét is kiérdemelte: „Azt meg tudom erősíteni, hogy az Internazionale az egyik komoly kérője. Mint ahogy azt is el tudom mondani, hogy Dominik már kérdezgetett a Serie A-ról, csapatokról, de szerintem ez ilyen helyzetben természetes is” – idézte több hazai labdarúgó szakportál az olaszt. Mindazonáltal a talján vonal a dicsérő szavak ellenére aligha valószínű, egyre több jel mutat arra, hogy Szoboszlai az osztrák Bundesligából a német Bundesliga felé veszi az irányt. A nyelvismeret mellett az is erősíti a feltételezést, hogy a család, a menedzser és maga a játékos is a lépcsőzetes fejlődés, nem pedig a megfelelő alapok nélküli szintugrás híve. A kérdés leginkább az, hogy melyik lesz a kiszemelt Bundesliga-csapat? A BL-forduló gigameglepetése persze a Real Madrid vesszőfutása: hihetetlen, de 2-0-s vereséget szenvedett a Sahtar Donyeck otthonában, vagyis a madridiak mindkét Sahtar elleni meccsüket elbukták a B csoportban és a harmadik helyre szorultak az ukrán gárda mögé. Zinedine Zidane játékosai nehéz helyzetbe kerültek: jelen állás szerint az Inter, a Real Madrid és a Sahtar Donyeck is elbúcsúzhat Európától a 6. kör végén, a Borussia Mönchengladbach legrosszabb esetben is Európa-liga-résztvevő. De a helyzet bonyolultságát mutatja, hogy megfelelő konstelláció esetén a Sahtar és a Real még a csoportelsőségben is bízhat, az olaszok pedig a Sahtar elleni hazai sikerrel még másodikok is lehetnek. Jövő héten az erővonalak véglegesen tisztázódnak. De azt tudjuk, a végén mindig a németek nyernek.