Bajnokok Ligája – Nincs még minden veszve

A Barcelona és a Juventus már korábban bebiztosította továbbjutását, a Ferencváros és a Dinamo Kijev ellenben harcban van azért, hogy az Európa-ligában folytathassa.



A Barcelona kevesebb mint fél óra alatt háromgólos előnyre tett szert a Ferencváros vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában, a jelentős fórt ugyan később nem növelte a katalán együttes, de sikerült megtartania.

„Az első 25 perc után nagyon csalódott voltam, hiszen olyan szituációkból kaptunk gólokat, amelyekre előzetesen felkészültünk. A második félidőben már elégedettebb voltam, de persze ekkor már csoda lett volna a pontszerzésünk” – jelentette ki a lefújás után Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője.

Az ukrán szakember szerint óriási volt a két csapat között a sebességkülönbség, de az ilyen találkozók, mint a Barcelona vagy a Juventus elleni mérkőzések, jó például szolgálhatnak a játékosok számára, hogy milyen szintre kellene eljutniuk. Mivel szerdán a Dinamo Kijev is vereséget szenvedett, így az ukrán és a magyar bajnok is egy-egy ponttal áll, azaz így még mindkét csapatnak van esélye a csoport harmadik helyére, amely Európa-liga-folytatást ér. Az FTC akkor szerepelhet tavasszal a nemzetközi kupaporondon, ha győz Kijevben, illetve, ha 3–3-as vagy annál több gólt hozó döntetlen születik. Az utolsó forduló eredményeitől függetlenül kilenc csapat (Barcelona, Juventus, Bayern München, Manchester City, Porto, Chelsea, Sevilla, Dortmund) már biztosan nyolcaddöntős a BL-ben, viszont a H jelű négyesben elképesztően szoros a küzdelem, a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzignek ugyanúgy kilenc pontja van, mint a Manchester Unitednek és a PSG-nek.



„Most egy döntő vár ránk a Manchester Uniteddel szemben, amit mindenképpen szerettünk volna elérni” – utalt Julian Nagelsmann, az RB Leipzig vezetőedzője a jövő keddi összecsapásra.

Ezt a mérkőzést csapatának várhatóan meg kell nyernie, mert az egymás elleni mérleg a vörös ördögöknek kedvez, akik Manchesterben 5-0-ra győztek. A döntetlen várhatóan azért sem lesz elég, mert a legutóbbi sorozatban döntős PSG a papírforma alapján győzni fog otthon a Basaksehir ellen.



„A sorsunk még a saját kezünkben van. Ha Lipcsében nyerünk, továbbjutunk. A Bajnokok Ligájában akarunk maradni, és ezt egy jó teljesítménnyel bizonyítanunk kell a jövő héten” – jelentette ki Ole Gunnar Solskjaer, az MU trénere a PSG ellen hazai pályán elszenvedett 3-1-es fiaskó után.

A Dortmund a Lazio elleni 1-1-es döntetlennel bebiztosította továbbjutását, ugyanakkor a mérkőzés előtti utolsó tréningen szalagszakadást szenvedett a csapat gólzsákja, Erling Haaland, aki idén már nem léphet pályára. A norvég csatár kiesése érzékenyen érinti a Dortmundot, hiszen Haaland gyakorlatilag futószalagon termeli a gólokat, a BL-ben hat találattal vezeti a góllövőlistát, novemberben a legjobb 21 éven aluli, Európában játszó labdarúgónak választották (Golden Boy), a Bundesligában nyolc meccsen tízszer talált a hálóba. A játéknap legjobb teljesítményét a Chelsea csatára, Olivier Giroud produkálta, aki négyszer is bevette az Európa-ligában címvédő Sevilla kapuját. A francia csatár 34 évesen és 63 naposan a BL-éra legidősebb játékosa lett, aki egy meccsen eljutott a három gólig, míg a legrangosabb európai kupasorozatot tekintve Puskás Ferenc óta nem volt ilyen koros futballista, aki képes volt erre. A Real Madrid magyar klasszisa már 38 éves is elmúlt, amikor 1965 szeptemberében a Feyenoord ellen 5-0-ra megnyert mérkőzésen szintén négyszer volt eredményes.