BKK: Meghosszabbodik a díjmentes kerékpárszállítás időszaka

A döntés további három hónapig marad érvényben.

További három hónappal meghosszabbodik a díjmentes kerékpárszállítás tesztidőszaka – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Hétköznapokon a fővárosban és az agglomerációban jelenleg egy vonaljegy érvényesítésével vagy kerékpárosbérlettel vehető igénybe a bicikliszállítás az arra alkalmas vonalakon. Hétvégenként, szombaton és vasárnap továbbra sem kell külön a kerékpárszállításért fizetni azoknak, akik rendelkeznek az utazásukhoz szükséges jeggyel vagy bérlettel. Az intézkedés minden, kerékpárszállításra alkalmas vonalat érinti, így tehát nem kell kerékpárbérletet váltani, illetve külön jegyet lyukasztani szombaton és vasárnap a kerékpárszállításért a H5-ös, a H6-os, a H8-as, a H9-es HÉV vonalán, a fogaskerekűn, minden Tátra-típusú villamoson a budai fonódó 17-es, 41-es, 56A, az 59-es, és a 61-es vonalán, a 65-165-ös és a 212-es buszon, a 77-es trolibuszon, továbbá a D14-es, Csepelt Soroksárral összekötő átkelőhajón. Kivételt képez a hétvégi díjmentesség alól a H7-es HÉV, ahol a Kvassay híd felújítási munkái miatt jelenleg nehezebb körülmények között lehet utazni, ezért a szolgáltatók nem szeretnék többletforgalommal terhelni a vonalat. „A cél továbbra is az, hogy még több ember számára tegyük elérhetőbbé és kényelmesebbé a kerékpározást és a közösségi közlekedést. A környezetbarát intézkedés a járványhelyzethez is igazodik. A közlekedési szolgáltatók arra ösztönzik ügyfeleiket, hogy kombinálják a közlekedési eszközöket, és használják ki a bringaszállítási lehetőségeket a HÉV-vonalon is. A hétköznap továbbra is használható kerékpárbérlet egyébként igen kedvező, havi 540 forintos áron vásárolható meg” – áll a közleményben. A meghosszabbított próbaidőszakban ugyanazok a biztonsági szabályok érvényesek, amelyeket eddig is követni kellett a biciklivel történő utazáskor, és amelyek részletesen megtalálhatók a BKK és a MÁV-HÉV honlapján