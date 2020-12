Jövő héttől kezdik tesztelni a területi közigazgatási dolgozók egy részét

A tesztelés a most kijelölt szakmacsoportnál is önkéntes és ingyenes lesz.

Jövő héten indul az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő területi közigazgatási dolgozók csoportos tesztelése, melyről az Operatív Törzs hozott döntést – írja közleményében a Miniszterelnökség. Ahogy korábban is, a tesztelés a most kijelölt szakmacsoportnál is önkéntes és ingyenes. Az Operatív Törzs a tesztelési folyamat tapasztalatait folyamatosan értékeli, elemzi. A testület hamarosan dönt arról is, hogy az iskolai tesztelések folytatódjanak-e az egyes szakmacsoportokban. A szociális otthonokban, ahol az elmúlt heti tesztelések eredményei alapján a fertőzöttek aránya magasabb (országosan 3,7 százalék) mint más szakmacsoportoknál, a kormányhivatalok továbbra is biztosítják a tesztelés lehetőségét az intézmények számára. A közlemény szerint az egészségügyi alapellátásban és járóbeteg szakellátásban a kormányhivatalok ugyanígy továbbra is heti rendszerességgel biztosítják a szükséges tesztmennyiségét. Ezek az intézmények ugyanis rendelkeznek megfelelő szakmai képzettségű humánerőforrással a tesztelés elvégzésére.