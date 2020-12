Lengyelországban könnyítéseket ígérnek azoknak, akik beoltatják magukat

Viszont ismét többen gyógyultak meg, mint ahányan elkapták a vírust.

Ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, keddre az előző napi, kevesebb mint kilencezerről megint csaknem 11 ezerre emelkedett a regisztrált új betegek száma, viszont ismét többen gyógyultak meg, mint ahányan elkapták a vírust. A hivatalosan közölt adatok alapján



az elmúlt napon 10 811 esettel 832 758-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 195 áldozattal 13 928-ra. Eddig 436 564-en gyógyultak meg, közülük előző nap csaknem 13 ezren, az aktív betegek száma így most több mint kétezerrel 382 266-ra csökkent.

A múlt héten három napon is előfordult, hogy az aktív betegek száma csökkent, vasárnap azonban ismét nőtt. Nem javul viszont a helyzet az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban, Kijevben, ahonnan folyamatosan a legtöbb új beteget jelentik. Vitalij Klicsko főpolgármester tájékoztatása szerint Kijevben most is 1475-tel nőtt az igazolt fertőzöttek száma, és velük eddig már csaknem elérte a 83 ezret, az elhunytaké pedig 23-mal 1464-re emelkedett.



Az elmúlt napon 1319 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján arról beszélt, hogy tárcája kidolgozta a lakosság koronavírus elleni beoltásának ütemtervét, és



meghatározta az elsőként beoltandó csoportokat. Ezekbe az egészségügyi alkalmazottak, pedagógusok, rendőrök, a krónikus betegek és a hatvan évesnél idősebbek tartoznak majd – idézte szavait az UNIAN hírügynökség.

Sztepanov elmondta, hogy várakozásaik szerint Ukrajna a jövő év első felében – az első negyedév végén vagy a második negyedév elején – kap nyolcmillió dózis oltóanyagot a COVAX nevű finanszírozási alapon keresztül, amelyet az Egészségügyi Világszervezet hozott létre a koronavírus elleni védőoltásokhoz való méltányos hozzáférés biztosítására. A miniszter hangsúlyozta: azon vannak, hogy ez minél hamarabb megtörténjen.