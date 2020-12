356,41 forinton az euró

Esetleg nem vétózza meg Orbán Viktor az Európai Tanács e heti ülésén a 2030-as, eddig 40 százalékos üvegházgáz-csökkentési cél 55 százalékra emelését - leginkább így értelmezhető a lapunk kérdéseinek megválaszolása elől elzárkózó Palkovics László szakminiszter Mandinernek adott nyilatkozata.

Feltételek nélkül álljon a magyar kormány az EU-tagállamok ama többsége mellé, amelyek legalább 55 százalékra emelnék az 1990-hez képest vállalt, jelenleg 40 százalékos, 2030-as uniós üvegházgázkibocsátás-csökkentési célt - követelte tegnap közös állásfoglalásában az Energiaklub, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország. Szerintük csak így érhető el az - országgyűlés által is elfogadott - 2050-es, teljes kibocsátásmentesség. Magyarországnak Brüsszel 2027-ig 14 ezer 200 milliárd forint támogatást biztosít e célra. A Greenpeace legalább 65 százalékos vállalást követel, miközben szerintük több tagállam még az 55 százalékos vállalás komolyságát is veszélyezteti. Néhány kormány ugyanis - köztük Orbán Viktoré - a gáz-, és atomerőmű-terveket környezetbarát, így támogatásra méltó fejlesztésként igyekszik elismertetni. Miközben a gázégetés egyértelműen károsítja a légkört, egy nukleáris erőmű pedig éppenséggel üzemen kívül okoz - akár milliók egészségét veszélyeztető - szennyezést. Az Orbán-kormány mindeddig kétségkívül elmosta álláspontja főbb sarokpontjait. Miközben Orbán Viktor az uniós célemelést az ősszel abszurdnak nevezte , illetékes minisztere, Palkovics László - önmagához voltaképp következetesen - most kedden is úgy fogalmazott , hogy az 55 százalékos cél Magyarországnak "nem feltétlenül probléma". Ugyanakkor ismét hozzájárulásunk feltételéül támasztotta, hogy az összes uniós tagállam vállaljon 2030-ra legalább 40 százalékot. Bár az állami vezetőkből álló Európai Tanács a kérdésről szóló egyhangú, végső döntést októberben e hétre halasztotta, a szaktárca rendre kitér ama kérdés világos megválaszolása elől, hogy ha feltételeiket netán nem teljesítené az összes tagállam maradéktalanul, Orbán Viktor, élve jogával, a tanácsülésen megvétózza-e a célemelést. Palkovics Lászlót keddi parlamenti meghallgatása előtt személyesen is egyértelműsítésre kértük volna, ám arra hivatkozva, hogy szerinte tárcája ügyeiben lapunk nem tárgyilagos, elzárkózott. Szerdán viszont egy kormányközeli sajtóterméknek hosszú nyilatkozatot adott a témában. Bár az anyag címe szerint "Szó sincs vétóról klímaügyben - Palkovics László a Mandinernek", magában az írásban a tárcavezető ilyen sarkos kijelentést nem tesz. Ehelyett részletezi a magyar kormány összetett gondolatait, újfent kitérve a világosan feltett kérdés egyértelmű megválaszolása elől.