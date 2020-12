Látta már az ötös lottó e heti nyerőszámait?

Segíthet elkerülni a fertőzés(eke)t, ha nem nyúlkálunk az arcunkhoz.

Az talán már mindenkinek rutinszerűvé vált, hogy csak az orrot és a szájat fedő maszkban indul el otthonról. Remélhetőleg az is szinte biztos, hogy munkába vagy hazaérve első utunk a mosdóba vezet, hogy jó alaposan kezet mossunk. Arra azonban talán még nem figyelünk eléggé, hogy a szemünkhöz se nyúljunk. Ez azért fontos, mert bár jelenleg nincs olyan információ, hogy a koronavírus is képes erre, a különféle kórokozók a kötőhártyán keresztül is képesek a szervezetbe jutni. Az viszont már tudott, hogy a koronavírus erősen szúró, égető fájdalmat okozhat a szemben, amit a szemfehérje vörösödése is kísér. „A Covid-19 vírusos szemgyulladással is járhat, amin nem segítenek a gyulladáscsökkentő szemcseppek, mivel azok bakteriális gyulladások esetén hatásosak” – idézi a Budai Szemészeti Központ közleménye Nagymihály Attila intézetvezetőt.

Ilyen esetben a szakorvos műkönny használatát javasolja, hogy a gyulladás mellett ne legyen száraz a szem. Ha a folyadékot hűtve tároljuk, a csepp is hűsít és enyhülést ad a gyulladt kötőhártyának. Ha a tünetek közt a fokozott könnyezés is jelentkezik, Nagymihály Attila azt ajánlja, tiszta papír zsebkendővel töröljük meg a szem környékét, amit aztán rögtön dobjunk is a szemetesbe. A gyulladás lassan, az állapot javulásával „magától” meg fog szűnni. Egyelőre arra sincs bizonyíték, hogy a kellemetlen szemtüneteken kívül a Covid-19 fertőzés károsítaná a látást – tette hozzá a szemész főorvos.

Apróságok a szem védelméért