Folytatódnak a Brexit-tárgyalások

Boris Johnson és Ursula von der Leyen arra utasította a tárgyalóküldöttségeket, igyekezzenek feltérképezni, hogy még ebben a késői időszakban is elérhető-e a megállapodás.

Folytatódnak a tárgyalások az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszerének feltételeiről – közölte London és Brüsszel vasárnap. A bejelentés előtt Boris Johnson brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke telefonos megbeszélést tartott. A rövid egyeztetés után kiadott közös közlemény szerint a két vezető beszélgetése hasznos volt, áttekintették a még megoldásra váró, nagy horderejű kérdéseket.

– A több mint egy éve tartó tárgyalássorozat okozta kimerültség, az eredmény nélkül lejárt új és még újabb határidők ellenére úgy gondoljuk: jelenleg az a felelősségteljes megoldás, ha megtesszük a még szükséges lépéseket – fogalmaz a közlemény.

Ennek érdekében Boris Johnson és Ursula von der Leyen arra utasította a két tárgyalóküldöttséget, hogy folytassák a tárgyalásokat, és igyekezzenek feltérképezni, hogy még ebben a késői időszakban is elérhető-e a megállapodás. A két vezető szerda este személyesen tárgyalt Brüsszelben a megállapodás elérését hátráltató vitás kérdésekről, és akkor is a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszerről szóló tárgyalások folytatásáról állapodtak meg. Egyetértés született a szerdai találkozón arról is, hogy vasárnapig határozott döntésre kell jutni. A brit sajtó ezt egyöntetűen a tárgyalások végső határidejeként kezelte, és Dominic Raab brit külügyminiszter is úgy nyilatkozott a héten a BBC rádiónak, hogy

bármilyen döntés szülessék is vasárnapig, az lesz a tárgyalások végleges kimenetele.