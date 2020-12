Brexit: Az időntúli alkudozás fejezetéhez érkeztünk

Folytatódnak a tárgyalások, hiába járt le az egyezségre kitűzött, végsőnek mondott határidő. Brüsszel és London is megállapodást akar.

Azoknak a bölcseknek lett igazuk, akik nem vették komolyan az Európai Unió és az Egyesült Királyság között készülő egyezményről szóló alkudozás vasárnapra kitűzött "végső" határidejét. Negyvennyolc órával az után, hogy péntek délben, a northumberlandi Blyth-ben tartott beszédében Boris Johnson brit kormányfő "nagyon, nagyon valószínűnek" nevezte a tárgyalások negatív kimenetelét, a brit kormányfő és Ursula Von der Leyen az Európai Bizottság elnöke vasárnap délelőtti újabb telefonbeszélgetésüket követően közös közleményben csillantották fel újra a reményt a megállapodásra. Éles a kontraszt a múlt szerdai, katasztrofálisnak minősített brüsszeli vacsorához képest, amikor a két vezető külön-külön állásfoglalásban hozta nyilvánosságra helyzetértékelését. A friss kommuniké szerint a "konstruktív" telefonbeszélgetés során áttekintették a fontos, még megoldatlan kérdéseket. Bár az elmúlt hónapokban "kimerítő" eszmecseréi ellenére több határidőt is elmulasztottak, úgy érzik, "felelősséggel tartoznak", hogy további erőfeszítéseket tegyenek a patthelyzet megoldása érdekében. A felek felhatalmazást adtak a tárgyalócsoportoknak a munka további folytatására, bízva abban, hogy az utolsó pillanatban is megegyezésre lehet jutni. A közös közlemény léte és hangvétele összehasonlíthatatlanul pozitívabb volt, mint az elmúlt napok üzeneteié. Feltűnő, hogy a szövegben nem esik szó újabb határidőről, bár mind az ünnepek, mind az év végével lezáruló átmeneti időszak megkerülhetetlenül sürgetik az egyeztetéseket. Úgy látszik, Von der Leyen és Boris Johnson sem szánta el magát arra, hogy bedobják a törülköző, hogy az ő lelkükön száradjon a megállapodás nélkül várható káosz. Az ellenzéki Munkáspárt nyomban reagált a hírre. Emlékeztette a kormányt korábbi ígéreteire, hiszen Boris Johnson egy évvel ezelőtti választási kampánya során "konyhakésznek" nevezte a megállapodást és magabiztosan nyilatkozott a Brexit megvalósításáról. A Labour - melynek vezetője, Sir Keir Starmer egy munkatársa megbetegedése miatt karanténba szorult - az egyezségkötésre szólította fel a kormáynfőt, annak érdekében, hogy az ország "végre tovább léphessen". A közleményről értesülve gyorsan megszólalt a brit üzleti élet egyik vezető érdekképviseleti szervezete, a CBI, nem csak felcsillant reményének, hanem annak a ténynek is hangot adva, hogy a "szabadkereskedelmi egyezmény egyszerre fontos és lehetséges, míg a késedelem frusztráló, egyben sok kárt okoz a biznisznek. A kormánynak az eddiginél is határozottabban kell fellépnie, ha el akarja kerülni, hogy január 1-jén a szakadékba zuhanjon", - idézi a BBC a szervezet vezérigazgatóját, Tony Dankert. A közös közleményt követő enyhe eufóriát maga Boris Johnson zavarta meg, amikor délutáni nyilatkozatában a "kulcsfontosságú területeken fennálló nézetkülönbségeket" emelte ki. Mint mondta, a "legvalószínűbb kimenetel változatlanul a no-deal, az együttműködésnek a WTO feltételein alapuló folytatása". Miközben "Ursula" látszólagos optimizmusát "remeknek" gondolta, szerinte a "megállapodás nélküli kilépéssel járó egyértelműségnek és egyszerűségnek is megvannak az előnyei". Utolsó mondatában elismerte, hogy "nem ide akartunk eljutni". Az Európai Unió és az Egyesült Királyság változatlanul nem ért egyet a halászati jogok, kvóták kérdésében, de még ennél is nehezebbnek ígérkezik a kompromisszum arról, hogy mi történik a jövőbeni kapcsolatokban, ha Brüsszel vagy London eltér az esetleges megállapodásban foglaltaktól. Míg Michel Barnier EU-főtárgyaló erre az esetre "villámgyorsan kivetett vámokkal" fenyegetett, ám a brit kormány számára ennek egyezménybe foglalása elfogadhatatlan lenne. A The Sunday Times ennek kapcsán megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság számára a Brexit elsősorban a szuverenitás visszanyeréséről szól és amikor a EU a jövőbeni alkalmazkodást sürgeti, éppen ezt az alapelvet sérti. Ahhoz viszont nem fér kétség, - amint ezt a Sunday Times vezércikkének címe is jelzi, hogy - a jelenleg "fenyegető káosz nem az a Brexit, amit a kormányfő megígért".