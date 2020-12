Megkezdték a világháborús bomba hatástalanítását a Kvassay hídnál

Pénteken egy építési területen került elő az egytonnás légibomba.

Megkezdték a katonák a budapesti Kvassay hídnál talált bomba hatástalanítását – tájékoztatta Gajdos Milán, a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje vasárnap este az MTI-t. Elmondta: a rendőrség átadta a lezárt területet alakulatuknak, így megkezdődött a Ferencvárosban, a Kvassay híd és a Duna közötti zárt építési területen pénteken előkerült egytonnás légibomba hatástalanítása. A tűzszerészi munkálatok idejére a rendőrség nagyjából egy kilométer sugarú körben lezárta a területet. Ez több forgalmas útszakasz , köztük a Rákóczi híd lezárását is jelenti. Ez a közösségi közlekedés és a vasút forgalmát is érinti. Az M1 aktuális csatorna vasárnap esti híradójában a helyszínen nyilatkozó Horváth Csaba őrnagy elmondta, a terület nagy hatósugarú kiürítésére azért van szükség, mert robbanás esetén a repeszek 1 kilométeres távolságban is súlyos sérülést okozhatnak.Nagyjából egy órán belül sikerült hatástalanítani a katonáknak a fővárosban, a Kvassay hídnál előkerült egytonnás légibombát. A korlátozásokat feloldották. Gajdos Milán, a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje vasárnap este az MTI-nek elmondta: a katonák elszállítják a bombatestet a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére későbbi megsemmisítésre. – A rendőrség a környéken elrendelt területzárást feloldotta – tette hozzá. A helyszínen a tűzszerészparancsnok megállapította, hogy egy második világháborús, GP-2000 típusú, amerikai gyártmányú, egytonnás légibomba került elő, amelynek orrgyújtó szerkezete élesített.