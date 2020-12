354,69 forinton az euró

A cégek többsége a következő évi fizetések rendezésekor a minimálbérnövelés mértékét irányadónak tekinti, ám vannak más szempontok is.

Alig három héttel az év vége előtt még mindig nem tudni, mekkora lesz a jövő évi minimálbér, növekszik-e egyáltalán a jelenleg 161 ezer forintos legkisebb kötelező fizetség. Az év végi bizonytalanság lassan megszokottá válik ebben a kérdésben, ám az idén lényegesen nehezebbnek ígérkezik a megegyezés a munkáltatók és a szakszervezetek között, hiszen az álláspontok minden eddiginél távolabb állnak egymástól. Ezzel a kormány is tisztában van - derült ki Gulyás Gegely miniszter szavaiból, aki ugyanakkor a Kormányinfón arról említést sem tett, hogy bármilyen módon segítenék-e a megállapodás létrejöttét. Arra viszont célzott: ha nem lesz megegyezés, akkor a kormány fog dönteni. Pedig a szakszervezetek már 7,5 százalékra lejjebb adták korábbi 10 százalékos emelési igényüket, és többet is engednének, ha a kormány csökkentené a személyijövedelemadót. A munkaadók is elmozdultak a korábbi 0-ról 3 százalékra. Ezt azonban csak akkor és onnantól látják lehetségesnek, ha és amikor a kormány csökkenti a munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adót. Míg a kormány hallgat, a jelentősebb nyugat-magyarországi vállalatok nem vártak az elnyúló egyeztetések végeredményére. Öt, lapunk által megkérdezett cég közül két nagy már döntött a béremelésről, a harmadiknál a szakszervezet sürgeti a tárgyalást. A negyedik cég a szokásos időponthoz képest késésben van, és még nem is tűzte napirendre a kérdést, az ötödik pedig rendszerint az első negyedév végén írja alá a bérmegállapodást. Nálunk már minden dolgozó tisztában van azzal, mennyivel visz haza több pénzt a következő évben, erről még november elején született döntés. Sikerült jó megállapodást kötni a munkáltatóval, tíz százalék fölötti, az inflációt bőven meghaladó béremelést értünk el - mondta el érdeklődésünkre Kocsi Tamás, az amerikai Flex cég zalaegerszegi gyárának szakszervezeti titkára. Ha a minimálbér is ennyivel emelkedne, ami nem valószínű, akkor újra leülünk tárgyalni a bérekről, hogy a növekmény továbbra is megmaradjon - tette hozzá. A több mint háromezer embert foglalkoztató, autóalkatrészeket gyártó üzemben a munkavállalói érdekképviseleti szervezet kemény tárgyalások után jutott el a megegyezésig. A helyi szakszervezet vezetője szerint a cégvezetők végre megértették, hogy alacsony fizetésekkel nem lehet megtartani a dolgozókat, minimálbérért már az ukránok sem hajlandóak maradni. Márpedig sok a munka, muszáj új embereket felvenni. A mintegy 3200 dolgozóval Vas megye legnagyobb munkaadójának számító német járműipari beszállító Schaeffler Savaria Kft.-nél már októberben lebonyolították a bértárgyalást. A Vasas Szakszervezeti Szövetség helyi alapszervezete az infláció kompenzálásán felül plusz 5 százalékos béremelést kért. Nem ismeretes, hogy a magát függetlennek nevező másik szakszervezet mit indítványozott a cégvezetőkkel folytatott megbeszélésen, de a béremelés elmaradt attól, amire a lehetőségeket figyelembe véve mód lett volna - fogalmazott Ács Andrea, a Vasas Szakszervezet titkára. A fizikai állomány bére 6, a szellemi dolgozóké 4 százalékkal emelkedik 2021-ben; utóbbiak a munkahelyi vezető ajánlására még további 2 százalékot kaphatnak. A cafeteriáról, a negyedéves bónuszról, és több fontos szociális juttatásról azonban még várják a hivatalos tájékoztatást.



Ahol minden bizonytalan A svéd Autoliv sopronkövesdi biztonságiöv-gyárában mindig márciusban írják alá a bérekről szóló megállapodást. Az viszont korábban ilyenkor már világos szokott lenni, megengedheti-e magának a cég a hozzávetőlegesen 2200 dolgozó magasabb fizetését. A mostani rendkívüli helyzetben viszont nagy merészség ezt előre megmondani, mert nem tudjuk, hogy egy-két hónap múlva hányan fognak nálunk dolgozni, és azt sem, lesz-e annyi megrendelés, mint most, amikor nem győzzük a munkát - tudtuk meg Marsitsné Horváth Mariannától, a helyi szakszervezet elnökétől. A járvány első hulláma során kialakult termelésvisszaesés miatt több száz kölcsönzött dolgozót elküldött a cég. Most viszont nemcsak a kölcsönzöttekre, hanem új dolgozókra is szükség van, akiknek a betanítása időbe telik és többletköltséggel jár. A munkaerőfelvétel folyamatos, és mégis szűk a létszám, mivel sokan különféle betegségekkel bajlódnak.

Az amerikai világcég nagykanizsai vállalata, a Dynamic Technologies Hungary Kft. egyelőre nem nyilatkozott arról, akar-e egyáltalán bért emelni jövő év elejétől. Az biztos, hogy a közel 550 dolgozó többsége magasabb fizetésre számít. Jelenleg a fizikai állomány legkisebb bére bruttó 178 500 forint. Ez akár a létszámhiány oka is lehet. Húsz betanított munkást keresnek ugyanis három, vagy négy műszakos munkarendben, gyártósori összeszerelőnek - hirdeti az egyik álláskereső portál. Fennakadás azonban nem következhet be a termelésben, hiszen igazán tekintélyes autógyárak, mint például az Audi, a Porsche, a Volkswagen régóta megrendelői a magyarországi üzemnek, ahol a járművek klímaberendezéseihez gyártanak alkatrészeket. Eddig a januári fizetés megérkezése előtt már tudtuk, mekkora összegre számíthatunk, most viszont még a bértárgyalás sem kezdődött meg - mondta Buspataki Róbert, szakszervezeti titkár. Ezért kezdeményeztek erre a hétre találkozót a cégvezetőkkel, amire válasz még nem érkezett, de a cégvezetés tárgyalási szándéka a jelzések alapján egyértelmű. A szakszervezeti vezető személyes véleménye az, hogy jövőre tíz százaléknál nem lehet kisebb a bérnövekedés. A világ legjelentősebb ablakgyártója, a dán Velux-cégcsoport két magyarországi gyáregységében, Fertődön és Fertőszentmiklóson az 1100 munkavállaló november végén kissé aggódott, mert a szokottnál később kezdődtek a béregyeztetések. Ám mára megnyugodhattak, ugyanis megszületett az egyezség, januártól tíz százalékkal lesznek magasabbak a bérek.