Jó ötletnek tűnt: indulni készülő repülő szárnyára mászott fel egy férfi Las Vegasban

Nem sokkal felszállás előtt mászott fel egy, az esetről készült videók alapján zavart viselkedésű férfi az Alaska Airlines egyik Boeing 737-esének szárnyára – írta az Airportal.hu . A férfi sétálgatott, sőt táncolt is, aztán lefeküdt a szárnyra. Amikor meglátta, hogy a biztonsági szolgálat emberei felé tartanak, úgy próbált felmászni a szárnyra, hogy előbb a cipőjét, majd a zokniját is levette a jobb tapadás érdekében. A rendőrök a szárnyra is utánamentek, amikor a férfi végül megcsúszott és leesett, megbilincselték.