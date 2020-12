Ipari mennyiségű fáradt olajat engedtek a csatornába Szigetszentmiklóson - 900 ezres díjat tűztek ki a nyomravezetőnek

A pénzt természetvédő civilek adták össze, hogy kiderüljön, ki okozta az utóbbi 20 év legsúlyosabb környezetszennyezését a Ráckevei Dunán.

A tízezrek által látogatott, közkedvelt horgászvíz, és természeti kincsekben bővelkedő Dunaág partján ugyanis a napokban ismeretlenek szerdán vagy csütörtökön becslések szerint legalább hat köbméter, azaz ipari mennyiségű fáradt olajat engedtek bele a szigetszentmiklósi Ádám Jenő sétány és a Tebe utca sarkánál lévő esővízgyűjtő csatornába, vagy annak kifolyójába, ami onnan Ráckevei Dunába ömlött. Pfeifer Rikárd bejegyzése szerint a szennyezést a kifolyó alatti, védett úszóláp-nádas fogta meg, tartotta vissza meg a szennyezést attól, hogy az a Dunaág fő medrébe kerüljön. Azonban a rendkívüli természeti értéket képviselő nádast már így is súlyos szennyezés érte, hiszen van olyan rész az ott lévő stégek mellett, ahol most is 20-25 centiméter vastagon áll a fáradt olaj. A szennyezésről a vízügy szombaton értesült, azonnal harmadfokú vízminőség-védelmi fokozatot rendeltek el, "elgátolták" a csatorna kifolyóját. A csatorna medrében elhelyezték az olaj-felitató paplanokat, megkötő vegyszereket és elkezdték kitermelni az óriási mennyiségű olajat. Vasárnap reggel megtörtént a lápos nádasban a szennyeződés pontos kiterjedésének megállapítása is. A helyszínre vezényelt kétéltű lánctalpas munkagéppel egy csatornát vágtak a nádasban az olajszennyezés körül, így próbálják megakadályozni a hatalmas mennyiségű gázolaj tovaterjedését a zárt Duna szakaszon. Ugyanakkor a helyi civilek közben névvel-címmel vállalva eddig 900 ezer forintos nyomravezetői díjat ajánlottak fel annak, akinek információja van arról, ki követte el ezt a rendkívül súlyos szennyezést. Arra kérik a lakosságot, hogy hogy aki látott valamit a csatorna nyomvonalán, vagy a szigetszentmiklósi Tebe utcai kifolyónál szerdán vagy csütörtökön, jelezze nekik.