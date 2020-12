„Visszaírták” a vitatott kinevezésű alpolgármester járandóságát

Felmerül ugyanakkor a kérdés, miért nem lép ki a Fidesz, ha ennyi baj van ezzel a pártcsaláddal?

Furcsa, hogy az Európai Néppárt (EPP) éppen a legsikeresebb tagjával szemben folytat "boszorkányüldözést" - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az MTI szerint.

Az állami hírügynökség arról ír, Szijjártó Péter azt is furcsának nevezte, hogy az EPP-frakció éppen az egyik legjobban teljesítő képviselőjétől von meg jogokat. A tárcavezető egy más témában tartott sajtótájékoztatón újságírói kérdésekre válaszolva azt mondta, ha a néppárt testvérpártjai a Fideszhez hasonló teljesítményt nyújtottak volna a legutóbbi európai parlamenti (EP-) választáson, akkor most sokkal erősebb csoportot alkotnának, és nem szorulnának a zöldek és a szocialisták támogatására, és nem kellene elvtelen kompromisszumokat kötve eltávolodni attól az értékrendtől, amelyet az EPP akkor képviselt, amikor Magyarország belépett az EU-ba. Szijjártó Péter azt is közölte: ha a néppárti frakció minden képviselője úgy dolgozna, mint Deutsch Tamás, lehet, hogy jobb teljesítményt tudnának nyújtani az EP-ben. "Általános megjegyzésként" arra hívta fel a figyelmet, hogy

miközben az Európai Néppárt elnöke az egyik náci főideológust vonta párhuzamba a magyar miniszterelnökkel, és tíz éven át folyamatosan "antiszemitázós, diktatúrázós, autoriterezős vádakkal" kell nap mint nap szembesülnie Magyarországnak, elvárják, hogy ehhez "jó képet vágjanak". Amikor azonban ők szembesülnek egy kellemetlen nyilatkozattal, azt azonnal "inzultusként kezelik és kivágják a hisztit".

Szijjártó Péter szerint érdemes lenne egyenlő mércével mérni, és ha a kölcsönös tisztelet kultúrájának visszahozatala a cél, érdemes lenne ezt a tiszteletet megadni Magyarországnak is, amelynek kormányzati berendezkedése az emberek döntésén alapul.