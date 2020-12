Kultúra a karanténban

A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon.

Szuperdöntő Domingóval

A döntő epizódjához érkezett a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató hatodik évada, a Virtuózok V4+ – Közös nyelven zenélünk. A magyar fejlesztésű műsor most először lépett ki Magyarország határain kívülre, a fellépőket és a zsűrit a visegrádi négyek (Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia), valamint Szerbia adta. Az elődöntőket és a mesterkurzust, és a most következő Szuperdöntőt egyszerre sugározza valamennyi ország állami tévéje, milliók láthatják a nemzetenként két-két döntős fiatalt. A pénteki Szuperdöntőben a világhírű spanyol operaénekes és karmester, Plácido Domingo is ott ül a Szuperdöntő adásában, ahol nem csak fia, Plácido Domingo Jr. szerzeményét, valamint pártfogoltját, a 16 éves volt győztest, Balázs-Piri Somát és a Budafoki Dohnányi Zenekart vezényli, véleményezi is a tíz fellépőt. Péntek 20:30-tól a Duna TV és az M5 műsorán

Az egyszemélyes zenekar

Pély Barna több, mint húsz éve a magyar könnyűzenei élet egyik sokszínű, és meghatározó alakja. Az Artisjus díjas énekes-gitáros-dalszerzőt a nyitottság, és energikusság jellemzi, előadásmódjában és munkáiban a blues, a soul, és a funk alapvető stílusjegyeit ötvözi. Barna ma este egy háromnegyed órás, online koncerten egy gitár, egy lábdob szerű stomp box, és egy looper segítségével válik egyszemélyes zenekarrá. Koncertjét saját magyar és angol nyelvű szerzeményei mellett néhány feldolgozással fűszerezi. Péntek 20 órától a LiveYu.hu-n