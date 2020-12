Kásler: Az egészségügyet minden részletében át kell szervezni

A kirándulóhelyekhez viszont sűrűbb, nagyobb kapacitású közlekedést biztosítanak.

A december 19-20-i, negyedik adventi hétvégén is sűrűbben, illetve megnövelt kapacitással közlekedik számos fővárosi járat, hogy az év ezen időszakában megnövekedő forgalomban is kényelmesebben lehessen utazni Budapesten – közölte pénteken a BKK. Az érintett járatok között van többek között a 4-es, a 6-os, a 14-es és a 17-es villamos, a 80-as trolibusz, illetve a 31-es, a 33-as, a 36-os, a 45-ös, a 85-ös autóbuszok. A téli iskolai szünet, az évvégi időszakra jellemző szabadságolások miatt az év végi időszakban szokásos ünnepi menetrendek szerint indulnak a járatok. December 21. – 23. között az iskolaszüneti, december 24-én szombati, december 25. – 26. és január 1-jén a vasárnapi/ünnepnapi, december 27. – 31. között az iskolaszüneti, illetve év végi menetrendek érvényesek. Az ünnepi időszakban a szabadidős forgalom segítése érdekében a BKK a kedvelt budapesti kirándulóhelyekre (Normafa, Margitsziget, Fenyőgyöngye) sűrűbb, nagyobb kapacitású közlekedést biztosít. 2020. december 21-étől a fővárosi vonalak jelentős többségén – azokon, ahol a járatok 10 perces, vagy ennél nagyobb követéssel indulnak – nem változik a menetrend. Így továbbra is biztosítva maradnak a nappali közösségi közlekedési hálózat részeként megszokott összehangolt járatindulások, csatlakozások, átszállási lehetőségek. Néhány, ennél gyakrabban közlekedő járat menetrendje azonban 20 óra után módosul, így az M1, az M2, az M3 és az M4 metró, a 4-es, 6-os és az 50-es villamos, valamint a M3 metrópótló, 11-es, a 16-os, a 31-es, a 99-es busz vonalakon. A részletekről a BKK honlapján lehet tájékozódni.