Éltek a tesztelés lehetőségével a budapestiek

Karácsony Gergely szerint ez megfelelő jelzés a kormánynak.

– Már érkeznek az első regisztráltak a Főváros által biztosított koronavírus tesztelésre - jelentette be közösségi oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette, a 2500 hely, amit pénteken megnyitottak pár óra alatt betelt, ami talán megfelelő jelzés a kormánynak, hogy igény és szükség lenne a tömeges, ingyenes tesztelésre, a tömeges oltás előtt. Mint ismert, a fővárosi vezetés a hét közepén újabb 2500 koronavírus tesztet szerzett be és bocsájtott át a városlakók javára, amit péntek délután pár óra alatt el is kapkodtak. Korábban Karácsonyék egyszer már megtették ugyanezt, akkor összesen 5 ezer darab antigén tesztet biztosítva a budapestieknek, amik szintén hamar elfogytak.