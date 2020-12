Müller Cecília ezt kéri a családoktól

Szerinte a bejelentés találkozik a gazdasági szereplők elvárásával, nagyon nagy segítséget jelent.

– A miniszterelnök bejelentése az iparűzési adó felére csökkentéséről találkozik a gazdasági szereplők elvárásával, nagyon nagy segítséget jelent – mondta a Magyar Nemzetnek Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A kormányközeli lapnak arról beszélt, az iparűzési adó addig van, amíg van ipar és működnek a cégek. A válság azonban éppen a cégeket lehetetleníti el, tehát a mostani döntés mentőövet dob a vállalkozásoknak. Az érintett kör ugyan a multikkal szemben kisebb szereplője a gazdaságnak, de a munkavállalóik létszámában ez a nagyobb szegmens. Tehát a döntés sok munkahely megőrzését teszi lehetővé – jelentette ki. Parragh jelezte: az iparűzési adó szisztémája igazságtalan. Bevétel alapján kell fizetni, tehát annak a cégnek is teher, amelyik egyáltalán nem nyereséges. Az árbevétel két százaléka az adó, a most megnevezett kör viszont jövőre csak ennek az ötven százalékát fizeti meg a következő évben. – Karácsony Gergely főpolgármester egy bizonyos körnek fél százalékkal emelte volna ezt a terhét, ami óriási károkat okozhatott volna. A kormány viszont befagyasztotta az adók mértékékét. Ez azt jelenti, hogy azok a cégek, amelyek most nem tartoznak bele a kedvezményezetti körbe, továbbra is az árbevételük utáni két százalékot fizetik meg. Tehát nekik ugyan most nem csökken a terhük, de nem is emelkedhet – mondta a szervezet elnöke. – Senkinek nem érdeke, hogy az önkormányzatok lehetetlen helyzetbe kerüljenek, de a közterhek viselésében mindenkinek részt kell vállalnia. Az ellenzéki önkormányzatok adót emeltek volna, miközben érdemben nem veszik ki részüket a válság kezeléséből. Most mindenkinek segítenie kell – tette hozzá Parragh László, aki a kiterjesztett bértámogatást is kedvezőnek nevezte.