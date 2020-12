Még mindig nem adja fel Trump, újra megtámadta az elnökválasztás eredményét

Nemzetközi sajtószemle, 2020 december 21.

Süddeutsche Zeitung A CDU-CSU-ban döbbenet fogadta Orbán Viktor interjúját, amely tegnap látott napvilágot a Die Welt-ben. Daniel Caspary, a kereszténydemokraták EP-delegációjának vezetője ezek után úgy látja, hogy igenis napirenden kell tartani a Fidesz tagságának kérdését. Markus Ferber, aki jó negyedszázada képviseli Strasbourgban a bajor keresztény szociálisokat, egyben pedig a pártközeli Hanns-Seidel Alapítvány első embere, sajnálatosnak nevezte, hogy Orbán képtelen felfogni a lényeget. Vagyis azt, hogy ha Európa nem fog össze saját lakosságának jövője érdekében, akkor kiszolgáltatja magát mindenféle külső erőknek. És hogy Magyarország csakis az unió tagjaként tudja fenntartani nemzeti önazonosságát. Dennis Radtke, aki a múlt héten egyedüli CDU-törvényhozóként szorgalmazta Deutsch Tamás kizárását, miután az közölte: a Gestapo és az AVO módszereire emlékezteti, ahogyan Weber próbál nyomást gyakorolni a Fideszre, szóval, Radtke úgy látja, hogy Orbán megint hozta a formáját. Amit most mondott, az olyan, mintha az autokrácia aranykönyvéből származna. Ugyanakkor a Néppárt elnökének, Tusknak a párja, a lengyel Polgári Szövetség EP-delegációvezetője immár elháríthatatlannak tartja, hogy kitegyék a magyar kormánypárt szűrét. Halicki szerint teljesen egyértelmű, hogy Orbán nem erős Európában gondolkodik. Erről árulkodik, hogy megengedhetetlen módon egy szinten emlegeti Brüsszelt és az egykori Szovjetuniót. A lap maga úgy értékeli, hogy a magyar miniszterelnök láthatólag nem akar megbékélést, ezért egyre csak provokál. Pedig már megkapta a végső békeajánlatot, de az érezhetően nem érdekli, noha a múlt héten alighanem már töréspontig jutottak volna a dolgok a frakcióban, ha nem avatkozik közbe a német kormány, illetve a CDU vezetősége. Mindenesetre a képviselőcsoport kinyilvánította, hogy alapvető különbségek vannak a saját, illetve a Fidesz értékei között, és hogy megengedhetetlenek az EU elleni kirohanások. A frakció januárban dönt arról, hogy a jövőben ne csupán egyes képviselőket zárhasson ki, hanem akár egész delegációkat. Orbánt ugyanakkor az sem befolyásolja, hogy Merkel, valamint a Néppárt elnöksége fontosnak nevezte az új jogállami mechanizmust.

Die Zeit Németországnak nagy mázlija volt Angela Merkellel. Ezt a CDU frakcióvezetője mondta, aki 13 éve a kancellár legszorosabb szövetségesei közé tartozik. Pedig az elején nagyon nem szerették egymást, de Volker Kauder szerint hamar kialakult köztük a kölcsönös tisztelet és lojalitás. Elmondta, hogy a csaknem másfél évtized alatt soha nem támadta hátba a pártelnököt, az pedig minden döntését egyeztette vele. És amiben megállapodtak, ahhoz tartották is magukat. Merkelben igen nagyra becsüli, hogy különleges képességekkel rendelkezik: rendkívül intelligens, a gondolkodása stratégiai. Mindig előre végigveszi, hogy mi következik tervezett politikai lépéseiből. Soha nem titkolta, hogy irányvonalát a keresztény emberkép határozza meg. Ebből következik, hogy számára a menekült is isten teremtménye. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy mindenki Európába jöhet, ha odahaza elviselhetetlenné válnak az életkörülmények. Viszont Kauder nagy aggodalommal figyeli, hogy a Közel- és Közép-Keleten kereszténymentes övezetek alakulnak ki. Pl. Szíriában és Irakban. Ennek ugyanis katasztrofális következményei lehetnek az adott országok számára. Kauder, akinek szüleit bácskai németként a háború után kitelepítették Jugoszláviából, úgy véli: konzervatívnak lenne annyit tesz, hogy tisztelni kell a másikat és nem lehet annak leüvölteni a fejét. Pont ezért volt a kancellár nagy nyereség az országnak, mert olyan kormányzati stílust honosított meg, amit sokan különlegesnek tartanak. Mindig megőrzi a hidegvérét, és párbeszéd útján igyekszik meggyőzni a másikat. A parancsuralmi módszer egyébként sem járja már, még a katonaságnál és a rendőrségnél sem. Merkel azonban még ezen belül is rendkívüli módon odafigyel a másik véleményére. Ily módon egy demokratikus kormány összekapcsolja az embereket a döntéseivel. És ezt a kancellár remekül csinálta. A CDU szemszögéből pedig az volt a nagy érdeme, hogy megnyerte a politikai közepet.

Süddeutsche Zeitung A kommentár sürgeti, hogy az EU parancsoljon megálljt Orbán Viktornak, mert ő éppen azokat gúnyolja ki, akik mindig is roppant türelmesek vele szemben. Ám ennek véget kell vetni. A politikusnak sok mindent a szemére lehet hányni, de azt nem, hogy titkolná, mit gondol. A pénteki reggeli rádióinterjúkban nyíltan el szokta mondani, miként is látja a világot, és hogy mi fenyegeti Európát, valamint Magyarországot. A migránsok, az uniós bürokraták, és azok, akik szerint az nem úgy van, hogy a szülők esetében az anya mindig nő, az apa pedig férfi. Véleményét a világhálón angolul is rendszeresen közzéteszi és szívesen nyilatkozik a német sajtónak. Most éppen a Die Weltben hasonlította a brüsszeli intézményeket a moszkvai Központi Bizottsághoz, azaz egy nevezőre hozta az EU békeprogamját a totalitárius Szovjetunióval. Az EP-t pedig jogsértéssel vádolta meg, mivel az ragaszkodott, hogy beleszólhasson a jogállami mechanizmus megalkotásába. Az új eszköz ugyanakkor már csak azért is szükséges, mert az utóbbi 10 évben főként Orbán barátai és családtagjai igencsak meggazdagodtak, gyakorta uniós pénzekből. Kijelentéseivel azokból űz gúnyt, aki bent akarják tartani a Fideszt a Néppártban. A frakció a napokban ultimátumot adott magyar partnerének, ám a kizárást a CDU-CSU meggátolta, nehogy Magyarország túszul ejtse valamelyik európai tervet. Az interjú azonban arról tanúskodik, hogy Orbán azt hiszi: mindent megengedhet magának. Ám nem teszik helyre, főleg Merkel nem.

Die Presse Az Európai Külkapcsolati Tanács nevű elemző intézet elnöke arra figyelmeztet, hogy az európai hatalmi eltolódások folytán vagy felerősödik az igény a jogállami feltételek érvényesítésére, vagy még inkább megosztották válik az EU. A brit Mark Leonard, aki politológus, utóbbi veszély elkerülésére azt javasolja, hogy a kontinens vezető hatalmai, a németek, franciák, de a spanyolok és olaszok is adjanak nagyobb beleszólást a közös dolgokba a takarékos ötök kormányainak. Sokáig megkülönböztették a Berlin-Párizs-motort, a Mediterrán Klubot, valamint a V4-eket, Magyarországgal és Lengyelországgal az élen, de az idén becsatlakozott hozzájuk az osztrák-holland-svéd-dán-finn ötös. Valamennyien nettó befizetők, de mint a legutóbbi közvélemény kutatás igazolja: lakosságuknak egyáltalán nincs ellenére, hogy sok pénzt adjanak be a közösbe. Azt azonban elvárják, hogy cserében az unió gondoskodjon a jogállami normák érvényesüléséről, és arról, hogy az alapok ne tűnjenek el a korrupció csatornáin. Továbbá hogy országuknak legyen szavuk az érdemi döntések meghozatalánál. Merthogy ezek a társadalmak védőbástyát látnak az EU-ban az egyre fenyegetőbb világgal szemben. Ebből következik, hogy országuknak vezető helyet kell kapniuk a földrész feladatainak újra meghatározásában. De ehhez kormányaiknak bizonyítaniuk kell, hogy nem egyszerűen blokkolni kívánják más országok negatív törekvéseit, ideértve enyveskezű hatalmakat, illetve a múltba forduló törekvéseket, hanem hogy fel akarják vértezni az uniót a 21. század kihívásai ellen. És hogy a gazdaságélénkítő programot nem próbálják a minimálisra visszaszorítani, hanem hogy a cél a kontinens korszerűsítése. Az öt ország polgárai támogatják ezt az irányvonalat, úgy hogy az ötöknek be kell kapcsolódniuk az unió megújításába.

Business Insider Trump január 20-án megy, de a tekintélyelvűség marad, mind Amerikában, mind a világ többi részén, mivel változatlanul jelen vannak azok a tényezők, amelyek négy éve hatalomra segítették az elnököt. Ráadásul az irányzat képviselői másutt változatlanul hatalmon vannak, így Indiában és Törökországban. Tekintélyuralmi vezetők persze jönnek és mennek, de a Fehér Ház eddigi gazdájában az volt a különleges, hogy - az egyik spanyol üzleti iskola professzora szerint - módszereit pl. a Magyarországon és Venezuelában használt autoriter forgatókönyvből vett át. A vetélytársait bűnözőknek, a sajtót ellenségnek minősítette, de mindenen túltett azzal, hogy nem akarja elismerni a novemberi választás végeredményét. Meglovagolta, hogy négy éven át túlfűtött légkört alakított ki, közben pedig felbátorította az olyan erőskezű, tekintélyelvű politikusokat, mint Putyin és Kim Dzsong Un. Ők is, valamint Orbán, Bolsonaro, Kaczynski és Erdogan is ugyanazt a politikát és retorikát fogják használni a jövőben is, mint idáig. Azaz felforgatják a szabályokat, nyomatják az etnonacionalista populizmust, és büntetendőnek nyilvánítanak mindenféle ellenkezést a világnézetükkel szemben. Hozzájuk képest Trump kismiska volt, de ettől még bőven lesz következménye annak, amit művelt. Az őt hatalomra segítő erők továbbra is kihívást jelentenek a demokrácia ellen. Annál is inkább, mivel a republikánusok beálltak mögé, átveszik a módszereit és igyekeznek majd megkötni Biden kezét. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy más tekintélyuralmi vezetők sokkal tehetségesebbek a maguk műfajában, mint Trump volt. Már eddig is jócskán megerősödtek, gondoljunk csak Salvinira, vagy arra, hogy Kína miként bánik az ujgurokkal. Ilyenformán egyértelmű, hogy a tekintélyelvűség jön még jobban felfelé.