A kormánynak is megfelelő konzorcium kezelheti a Norvég Alapot

Lapunk még november elején írta meg, hogy közel a megállapodás a Norvég Alapról a magyar és a norvég kormány között, most megjött a hivatalos bejelentés is.

Aláírták a norvég és a magyar kormány között a megállapodást a Norvég Alapok pénzeinek felhasználásáról – közölte a skandináv ország külügyminisztériuma. A sajtóközlemény szerint a támogatási összeg 214,6 millió euró, amit civil szervezetek támogatására, klímavédelmi célokra, megújuló energiaforrásokra és más fejlesztésekre költhetnek majd. Az Európai Gazdasági Térség (az az EU országait, valamint Norvégiát, Izlandot és Liechtensteint jelenti) tizenöt kedvezményezett tagállama közül mostanra egyedül Magyarország maradt az egyetlen, amelyik még nem írta alá a támogatási megállapodást. Mint november elején megírtuk , a késlekedés fő oka az volt, hogy nem sikerült megegyezni a civil szervezeteknek járó pénzek elosztásában: a kormány az eddig ezek fölött diszponáló Ökotárs Alapítványt „sorosista szervezetnek” tekintette és ragaszkodott hozzá, hogy befolyása legyen valamilyen formában az alap pályázatainak elbírálásában. Ez viszont a norvég kormány számára volt elfogadhatatlan, Oslóban ahhoz ragaszkodtak, hogy a pénzeket kormányfüggetlen szereplőkön keresztül használják fel. A norvég külügyminisztérium közlése szerint most egyelőre abban állapodtak meg, hogy egy későbbi eljárásban, közös megegyezéssel választják majd ki a mindkét fél számára elfogadható „pénzosztót”, ennek függetlensége azonban továbbra is alapfeltétel norvég részről – hangsúlyozták. Novemberi cikkünkben azt írtuk, valószínűleg nem egy szervezet, hanem egy konzorcium felelhet majd a támogatásokért. Lengyelországban egyébként – mellyel korábban szintén hosszú vitája volt a norvég kormánynak az ottani civil alapokról – szintén ilyen megoldásban állapodtak meg. Most egy kormányzati forrásunk megerősítette, hogy a konzorciális forma valósul majd meg Magyarországon is, de, hogy ennek tagjai kik lehetnek, még később derül ki, erre a norvég külügyminisztérium közlése sem tér ki. Valószínűleg pályázat útján keresztül választják majd ki a lehetséges szereplőket. Móra Veronika az Ökotárs Alapítvány vezetője megkeresésünkre annyit mondott, szintén a sajtóközleményekből értesültek a megegyezésről, azt pedig a konkrét pályázati feltételek ismertében döntik majd el, hogy a következő időszakra pályáznak-e alapkezelőnek.