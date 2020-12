Indoklás nélkül rúgta ki az SZFE pszichológusát az egyetem kancellárja

Továbbra sem csökken lényegesen a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma.

Mint írták, egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ismételten felhívták a figyelmet a védőoltásra való regisztrációs lehetőségre a vakcinainfo.gov.hu oldalon, és arra, hogy ezt a nyugdíjasok, a nekik kiküldött levélben is megtehetik. A kormány eddig 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le. Elsőként a Pfizer-vakcina kap európai gyógyszerhatósági engedélyt, azzal kezdődhetnek meg védőoltások december végén.