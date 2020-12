Megérkezett a melegfront, néhol akár 14 fok is lehet szerdán

Akad olyan templom, ahol korábbi időpontban vagy szabadtéren tartják majd a szertartást.

Több helyen elmarad december 24-én az éjféli mise, illetve 25-én az ünnepi istentisztelet, máshol regisztrációhoz kötik a részvételt, illetve korlátozzák a hívek számát a templomokban a koronavírus-járvány miatt. Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára az MTI-nek elmondta:

a kijárási korlátozás karácsonyi feloldása lehetőséget ad az éjféli szentmisék megtartására, ennek ellenére azokat sok helyen nem, vagy csak online tartják meg.

– Nem lesz éjféli mise például Székesfehérváron, Debrecenben, Pécsen, mert ezekben a nagyvárosi székesegyházakban olyan sok hívő szokott részt venni a szertartáson, hogy lehetetlen lenne betartani a járványügyi szabályokat – mondta. Kitért arra: a váci székesegyházban regisztrációhoz kötött a részvétel az éjféli misén, amelyet a Duna televízió élőben közvetít. – Sok helyen előesti, úgynevezett vigília szentmisét tartanak, illetve karácsony első és másodnapján lesznek szertartások – ismertette az MKPK titkára. Tóth Tamás azt kérte, mindenki tájékozódjon a helyi egyházközség szertartásairól. Hangsúlyozta, a karácsonyi ünnep idején sok mise közül választhatnak a hívek, 25-én és 26-án általában több szertartást is tartanak a katolikus templomokban. Azt kérte, hogy akik veszélyeztetettek, esetleg betegnek érzik magukat, válasszák inkább a televíziós közvetítést vagy valamelyik online szertartást.

– A templomokban kötelező a maszkhasználat és a távolságtartás a nem egy háztartásban élők között – mondta, hozzátéve, az elmúlt hónapokban kialakult a szentmisék biztonságos megtartásának a rendje, az emberek értik és betartják a szabályokat.

A Magyarországi Református Egyház (MRE) kommunikációs szolgálata azt közölte:

az istentiszteletek megtartásáról a helyi lelkészek döntenek, a hívek tőlük kérhetnek, illetve a gyülekezetek honlapján találhatnak tájékoztatást az ünnepi szertartások rendjéről.

Az MRE zsinatának elnöksége azt kérte a gyülekezetektől, hogy csak azokban a templomokban tartsanak istentiszteletet, ahol eleget tudnak tenni a járvány miatt bevezetett előírásoknak. A szertartásokat csak fertőtlenített, kiszellőztetett templomban lehet megtartani, a híveknek kötelező maszkot viselniük és négyméteres távolságot tartaniuk egymástól. Az elnökség azt is javasolta, hogy csak előzetes regisztrációval engedjenek be híveket a templomba. Azokat a gyülekezeteket, amelyek nem tudják biztosítani a biztonságos kereteket, arra kérték, hogy tartsanak szabadtéri vagy online istentisztelet. Az Evangélikus Információs Szolgálat tájékoztatása szerint az istentiszteletek megtartásáról az evangélikus egyházban is a gyülekezeti elnökségek döntöttek.

Az evangélikus gyülekezetekben 24-én több helyen a templom előtt tartják a szertartást, de olyan közösség is van, amelyik erdőben.