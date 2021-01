A Vatikánban is megkezdik az oltási kampányt

Emellett felgyújtottak egy rendőrautót és gyúlékony folyadékkal öntöttek le egy fenyőfát.

Randalírozások voltak Bécs jelentős részben bevándorlók lakta negyedében szilveszter éjszakáján, a rongálók közül többen Allah akbar kiáltások közepette petárdákkal dobálták meg a rendőröket is. Az APA osztrák hírügynökség szombati jelentése szerint Karl Nehammer belügyminiszter reagálásában azt hangoztatta, nem tűrik el az ilyen cselekedeteket a „párhuzamos társadalmakhoz” tartozók részéről. A Favoriten negyedben, a Reumann téren randalírozók amellett, hogy pirotechnikai eszközökkel számos kárt okoztak, a jelentések szerint felgyújtottak egy rendőrautót, gyúlékony folyadékkal öntöttek le egy fenyőfát, és a közbelépő rendőröket is égő pirotechnikai eszközökkel dobálták meg. A rendőrség kilenc embert állított elő, közöttük szír, osztrák, iraki fiatalokat. Egy 21 éves szír férfit, aki szemetesedénnyel akart betörni egy ékszerüzletbe, előzetes letartóztatásba helyeztek. – Az ilyen cselekményeket nem tűrjük el – hangsúlyozta vasárnapi közleményében Karl Nehammer, hozzátéve, hogy a történtek „mélyen antidemokratikus és minden szolidaritást nélkülöző magatartás jelei”. – Mindenkinek, aki nem tud azonosulni társadalmi értékeinkkel, és megpróbálja azokat megbolygatni, jogi következményekkel kell számolnia – közölte a belügyminiszter. A néppárti belügyminiszter azt is közölte: a bécsi rendőrség széles körű nyomozást indít az ügyben. Gerhard Pürstl bécsi rendőrfőnök ehhez kapcsolódva hangoztatta, hogy máris egyenruhás különleges egységek és civilruhás nyomozók járőröznek és végeznek ellenőrzéseket a városnegyedben. Pürstl várhatóan hamarosan a bécsi városvezetéssel is megvitatja a bevándorlók beilleszkedésével kapcsolatos biztonsági helyzetet és a rendőrség erre vonatkozó politikáját. Nehammer és Raab köszönetet mondott a rendőrségnek a fellépéséért. Favoritenben nyáron összetűzések voltak kurd tüntetők és török bevándorlók között, ami miatt feszültté váltak a török-osztrák kapcsolatok. Sebastian Kurz osztrák kancellár viszály szításával vádolta meg Ankarát. Norbert Hofer, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője a rendzavarók kitoloncolását követelte, az osztrák állampolgársággal rendelkezőktől pedig az okozott károk megtérítését.