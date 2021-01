Felhős, ködös kedd várható

Az oktatási szakszervezetek hangot adtak elégedetlenségüknek.

Megdöbbenve fogadta a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a napokban nyilvánosságra hozott oltási tervet, amelyből nem derül ki, hogy az oktatásban dolgozók mely kategóriába tartoznak – közölte hétfőn az érdekvédelmi szervezet. Hasonlóan reagált a kormány terveire a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is, mint írták, az oktatásban dolgozókat a kabinet nem tekinti kiemelten veszélyeztetett csoportnak, így csak akkor jutnak vakcinához, amikor „amúgy is rájuk kerülne sor”.

A PSZ döbbenetesnek tarja Orbán Viktor miniszterelnök bejelentését is, miszerint tömeges oltás esetén az oltási pontokat a szavazóhelyiségekben rendeznék be. Ezek közül sokat nevelési, oktatási intézményekben alakítottak ki, ahová jelenleg még a szülők sem léphetnek be. Arra is felhívták a figyelmet: az oltási terv ellentmond Müller Cecília országos tiszti főorvos korábbi nyilatkozatának is, amely szerint az oltást „mindenképpen az "első vonalban" dolgozóknak kell megkapniuk; az egészségügyben dolgozóknak, majd a magas kockázatú csoportba tartozóknak, az ország közszolgáltatásában résztvevőknek, valamint a pedagógusoknak”. Mindkét pedagógus szakszervezet azt kéri, hogy az oktatásban foglalkoztatottak kiemelten jelenjenek meg az oltási tervben. A PDSZ arra is felhívta a figyelmet: a kormány továbbra sem biztosítja az oktatási dolgozók számára a rendszeres és ingyenes PCR-tesztelést, annak ellenére sem, hogy a fertőzöttek esetében ez követelmény a 100 százalékos táppénz megítéléséhez. Bár a téli szünet utolsó két napján – január másodikán és harmadikán – önkéntes alapon kérhettek tesztet a pedagógusok, a szakszervezet szerint ez csak látszatintézkedés. Az eredmények alapján pedig nem is volt túl vonzó lehetőség. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az operatív törzs hétfői tájékoztatóján elmondta: a hétvégi gyorsteszteken mintegy 20 ezer óvodai és iskolai dolgozó vett részt – ez az érintettek alig tíz százaléka. A résztvevők közül 209 ember tesztje lett pozitív. A PDSZ szerint az alacsony részvétel oka az is, hogy a tesztelést szűrőállomásokon végezték, amelyek sokak számára elérhetetlenek voltak a távolság, a rossz közlekedési viszonyok és a korai hazautazási kényszer miatt.