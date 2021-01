Egy éve keseríti az életünket a koronavírus-járvány - galéria

A pandémia (görög παν pan, „mind” + δήμος demosz, „nép” ) olyan fertőző betegség okozta járvány, amely sok embert fertőz meg nagyon nagy területen, akár több kontinensen, vagy világszerte. Hivatalosan az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hirdethet pandémiát. Egy évvel ezelőtt sokan még nem is hallották a szót, nemhogy ismerték volna a jelentését. Mára sokmindent megtanultunk a COVID–19-ről, lassan alkalmazkodunk is a jelenlétéhez, alapjaiban változtatta meg az életünket és ugyan már van vakcinánk, azt senki nem tudja, meddig lesz velünk.