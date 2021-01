Idén is üresen maradhatnak a színpadok

A 2021-es év bizonytalannak ígérkezik a pop és a jazz koncertszervezőknél. A kényszerű várakozás jellemezi az ágazatot.

Noha már javában zajlik az év, a pop és a jazz koncertek szervezői még sehogyan sem látják, mit fog hozni számukra 2021. A legnagyobb bizonytalanságot elsősorban a járványügyi korlátozások feloldásának határideje okozza, hiszen addig nem nyithatnak ki újra a szórakozóhelyek, miközben még a tavaly elmaradt fellépéseket is pótolni kellene. Az A38 Hajó a dilemmát például azzal próbálja megoldani, hogy a naptárban fokozatosan „tolja arrébb” azokat a koncerteket, melyekre már nagyszámú néző váltott jegyet. Utóbbi stratégia a hazai előadóknál persze rugalmasabban megoldható, a külföldieknél azonban jóval nehezebb, hiszen esetükben számításba kell venni az egész Európát átszelő turnékat, melyek jelen esetben szintén szünetelnek. – Egyelőre úgy tűnik, hogy az idei év első fele a nemzetközi turnék szempontjából biztosan a levesbe megy – mondja Soós Balázs, az A38 programfelelőse, kiemelve, hogy egyes külföldi fellépéseket már 2022-re kellett halasztaniuk. A Budapest Jazz Club (BJC) esetében már egy fokkal jobb a helyzet: a szervezők a tavalyra tervezett összes programot szinte teljes egészében megvalósították, mivel számos koncertjüket jellemzően ingyen közvetítik, míg a fizetős előadásokat a jegy.hu rendszerében sugározták. – Ettől függetlenül a februári újraindulást mostanra hiú ábrándként értékeljük – mondja Keleti Kristóf, a BJC kommunikációs vezetője, aki a legrosszabb lehetséges forgatókönyvként értékelné a májusi újranyitást, így reálisan a márciusi-áprilisi hónapokban bízik. A Budapest Music Center (BMC) a nagyszámú programja miatt már nem tudott lépést tartani a járvánnyal: a cég évente átlagosan négyszáz koncertet és kulturális eseményt tart, melyek jelentős része a tavaszi és őszi korlátozások miatt nem valósulhatott meg 2020-ban. A zenei központ finanszírozási modelljének másfelől fontos részét jelentik a BMC Házban tartott üzleti rendezvények, ahol gyakorlatilag teljesen leállt a piac, így minden szempontból nehéz évet zártak, miközben az elmaradt koncertek pótlása miatt az idei műsornaptárunk gyakorlatilag megtelt. Budapest Park néhány kivétellel szinte az összes tavalyi koncertjének talált új dátumot 2021-ben. Emiatt azonban olyan helyzet állt elő, amire korábban nem akadt példa: tavaly októberben a 2021-es programjuk 85 százaléka már elkészült. – A múlt nyáron a létszámkorlátozáshoz alkalmazkodva ötszáz fős koncerteket tarthattunk csupán, ami a Park tekintetében korábban elképzelhetetlen volt, hiszen ez mindössze a kapacitásunk négy százaléka – mondja Pálffy András, a Budapest Park alapító-vezérigazgatója. A szervezők így a tanulságokat leszűrve több tapasztalattal vágnak bele a 2021-es szezonba, de remélik, hogy idén már lehetőségük lesz a járványügyi intézkedések betartása mellett a teljes kapacitásukat kihasználva működni. Lapunk a Live Nation nevű koncertszervező cég marketing- és PR-igazgatóját, Márkus Évát is megkereste, aki azonban elmondta, hogy a vállalat jelenleg nem nyilatkozik. Soós Balázs, az A38 programfelelőse úgy látja, a jelenlegi tendencia az, hogy a hazai ügynökök és menedzserek inkább kivárják, mikortól lehet korlátozott kapacitással, de koncerteket rendezni. Tavaly nyáron például, amikor engedélyezték az ötszáz fős koncerteket, a hazai zenekarok gyorsan reagáltak, így velük a jövőben is könnyebb lesz egyeztetni. Soós szerint a külföldi ügynökök már jóval óvatosabbak, a zenekarok részéről azonban rájuk is nyomás nehezedik, hogy amint lehet, tervezzék meg a turnéjukat. Probléma adódhat viszont abból, ha a korlátozások feloldása után a zenekarok többsége azonnal útnak indul, hiszen akkor iszonyú lesz a torlódás a fellépések között, elvégre a már bejelentett, de elhalasztott turnék is ebben az időszakban kerülnek megrendezésre. A nemzetközi előadókat persze mindegyik helyszín a műsorán tartja. A Budapest Park szervezői is bizakodóak, hiszen szezonális szórakozóhelyként számos világsztár illeszti be a turnéjába a ferencvárosi helyszínt, a BJC pedig abban reménykedik, hogy a tavalyi Raul Midón koncertet májusban, míg a Bill Frisell fellépést szeptemberben sikerül megrendezniük. Az idén várható koncerteket azonban nagy valószínűséggel számos óvintézkedés árán lehet csak megtartani, vagyis korlátozott kapacitással – esetleg ülőkoncert formájában –, kötelező maszkviseléssel, hőmérőzéssel vagy az oltási könyv felmutatásával. A koncertszervezők azonban folyamatosan követik és alkalmazkodnak az aktuális járványügyi szabályozásokhoz. – Fontos azonban, hogy amikor elindulnak a koncertek, mindenki tartsa be a biztonsági szabályokat, és legyen ebben partner, hiszen ez segíthet abban, hogy minél előbb visszaálljon a normális kerékvágás – mondja Soós.