Új ingatlant kap a Kúria, mert nem fér el a belvárosból kiebrudalt Néprajzi Múzeum épületében

A kormány döntése értelmében a Kúria egy másik épületet is kap a Kossuth téri mellé. Csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben az a határozat, amely az Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épületének felújításáról szól – vette észre a napi.hu . Eszerint az Igazságügyi Palota (volt Néprajzi Múzeum) és az Agrárminisztérium közös mélygarázst és ebédlőt kap, közös lesz a két épület gépészete is. Az Agrárminisztérium udvarát lefedik és azon szabad lesz az átjárás bárkinek. A Kúria viszont kap egy másik épületet is, hogy mindenkinek jusson hely. A közös mélygarázs az Agrárminisztérium épülete alá kerül, de abból 23 százaléknyi részt az Igazságügyi Palota (a Kúria) használhat. A két épületben dolgozók közös étkezdét is kapnak. Az Agrárminisztérium középső udvara lefedésével egy új közösségi tér jön létre, mivel az átjárható lesz a Kossuth Lajos tér és a Kozma Ferenc utca között, de a közönség nem zavarhatja a minisztérium működését. Ennek az épületnek az Alkotmány utcával szomszédos szárnyában, a földszinten a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye tematikájához kötődő kiállítótér jön létre, amelyet az Országgyűlés Hivatala üzemeltet. A minisztérium épületében a hungarikumok bemutatására és árusítására szolgáló mintapince és üzlethelyiség, valamint nyilvános étterem is lesz. Mivel az Igazságügyi Palotában nem fér el a Kúria teljes személyzete, ezért a kormány előírta, hogy a közelben még egy állami tulajdonú épületet kell biztosítani az intézménynek. Arra a 444 hívta fel a figyelmet, hogy az Igazságügyi Palota átalakítását már évek óta tervezik, a Néprajzi Múzeumot is átköltöztetik a Városligetbe, nyáron pedig a Politikatörténeti Intézetnek is költöznie kellett . A friss kormányhatározat most elismerte, hogy „az Igazságügyi Palota méreténél fogva nem alkalmas a rekonstrukciót követően beköltöző Kúria teljes szervezetének elhelyezésére”. Egy másik, ugyanebben a közlönyben megjelent kormányrendelet a beruházás megvalósításához szükséges közterület-használat időtartamát a 2021. július 1. és a 2024. június 30. közti időszakra határozza meg.