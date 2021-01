89 millióhoz közelít a világon a koronavírus-fertőzöttek száma

A leköszönő elnök a hivatalos elnöki csatornán is próbálkozott, onnan csak a bejegyzését törölték, most saját közösségi oldalt terveztet.

Péntekről szombatra virradó éjjel a Twitter örökre eltiltotta Donald Trumpot, az Egyesült Államok másfél hét múlva távozó elnökét kedvenc platformjának használatától, de ő nem hagyja magát – derült ki a hvg.hu összefoglalójából. Mint írták Trump ezután cselhez folyamodott: személyes fiókja helyett az Egyesült Államok mindenkori elnökének fenntartott @POTUS (President Of The United States) kormányzati Twitter-csatornára írta ki gondolatait.

Mivel ebben az esetben egy hivatalos kormányzati csatornáról van szó, így a @POTUS-t nem kapcsolták le, csupán törölték Trump bejegyzéseit. A hvg.hu idézi a The Verge technológiai magazint, amelynek sikerült képernyőképet készítenie Trump tweetjeiről. Az elnök ezekben azzal gyanúsítja a Twittert, hogy a demokratákkal és a radikális baloldallal közösen tiltották ki őt, de arra is „félreérthetetlen utalást tett”, hogy szerinte a mikroblog-szolgáltatónak Kína diktál. A leköszönő elnök azt üzente követőinek, hogy már tárgyalásban vannak más oldalakkal, sőt, csapatával már vizsgálják annak lehetőségét, hogy saját közösségi oldalt építsenek már a közeljövőben. Amint arról a Népszava is beszámolt, szerdán este Donald Trump több száz híve erőszakkal behatolt a törvényhozás épületébe, és végül a nemzeti gárda segítségével több óra alatt sikerült őket eltávolítani az épületből. Az ostrom előtt Trump egy washingtoni gyűlésen mondott beszédében feltüzelte híveit, egyebek közt ismét azt állította, hogy csalás miatt veszítette el a választást. Az összecsapásban többen megsérültek, és már öt ember meghalt