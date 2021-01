Matolcsy már látja a következő válságot

Két-három évig is eltarthat a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságból való kilábalás Matolcsy György jegybankelnök szerint.

Először a munkaerőpiacon, a beruházások terén és a növekedés helyreállításában jelenhet meg a gazdaság stabilizálása. Ugyanakkor, ha nem lesz teljes a költségvetési egyensúly helyreállítása, akkor az évtized közepén megjelenhet egy újabb egyensúlyi válság. Ezt kezelhetjük, ezért az évtized végére újból helyreállíthatjuk az "egyensúly és növekedés" siker-képletét – írta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a növekedés.hu-n megjelent publicisztikájában. Matolcsy szerint egy egész évtizedre, tehát 2030-ig kell tervet készíteni. Nem elég azt csak papírra vetni, meg kell teremteni az elgondolások sikeres végrehajtásának állami, elsősorban kormányzati és jegybanki feltételeit- írta. Matolcsy váteszi tehetségét árnyalja, hogy tavaly tavasszal még arról beszélt, hogy a magyar gazdaság akár nőhet is 2020-ban. Most a kormány 6,5 százalékos visszaesést vár 2020-ra. Az MNB elnöke alig két hét alatt jutott el a hiperoptimista előrejelzéstől eme pesszimista fordulatig. Matolcsy 2020 végén egy lapinterjúban még azt mondta, ha 2021-ben gyorsan sikerül elérni a lakosság koronavírussal szembeni átoltottságát, akkor az elmúlt száz év leggyorsabb gazdasági helyreállítására számíthatunk Magyarországon. Matolcsy optimizmusát Orbán Viktor kormányfő is átvette: a 2010 és 2020 közötti periódus volt az elmúlt száz év legsikeresebb évtizede, ugyanakkor a következő tíz év még jobb lehet, egyenesen fantasztikus – mondta január elején az állami rádióban. A miniszterelnök úgy vélte, hogy egy olyan dimenzióváltás előtt van a magyar gazdasági rendszer, amit ma még kevesen értenek, és gyorsabban fogunk növekedni, mint az Európai Unió nyugati fele. .