A tervezettnél később nyitnak az iskolák Ausztriában

Az elnök a világ legjobbjának nevezte az orosz vakcinát.

Jövő hét elején megkezdődik Oroszországban a lakosság tömeges beoltása a koronavírus okozta Covid-19 betegség ellen, erről Vlagyimir Putyin elnök szerdán adott ki utasítást. – A jövő héttől át kell térni az egész lakosságnak a koronavírus elleni beoltására, felkészítve erre az infrastruktúrát – jelentette ki Putyin a kormány tagjaival folytatott tanácskozáson. Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes közölte, hogy a hatóságok hétfőtől lesznek készek a tömeges oltás megkezdésére. Putyin a Rosszija 24 hírtelevízió által sugárzott tanácskozáson „a világ legjobbjának” nevezte az orosz vakcinát, hozzáfűzve ugyanakkor, hogy tanulmányozni kell, miként hat az oltóanyag többféle vírustörzs megjelenésének körülményei között. Az elnök hangsúlyozta, hogy a javuló oroszországi járványstatisztika ellenére sem szabad megnyugodni, mert a világnak még nem sikerült elfojtania ezt a betegséget. Oroszországban a kiterjedt vakcináció december 5-én kezdődött el, először a legveszélyeztetettebb foglalkozások gyakorlói – az orvosok és a pedagógusok – között, majd a jogosultak körét fokozatosan kiterjesztették. Az alapvetően a Szputnyik V vakcinával folytatott oltási kampányba december végén bevonták a 60 évesnél idősebb korosztályokat is, miután a tesztelés arra az eredményre jutott, hogy az oltóanyag az ő esetükben is biztonságos és hatékony. Kirill Dmitrijev, az orosz oltóanyagok kifejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója a TASZSZ hírügynökségnek kijelentette, hogy a várakozások szerint jövő kedden esedékes a Szputnyik V európai uniós engedélyeztetésének első lépése, az úgynevezett tudományos felülvizsgálat (scientific review). Közölte, hogy az RFPI december 22-én folyamodott engedélyért az első orosz oltóanyag rendkívüli esetben történő alkalmazására (emergency use authorization, EUA). Dmitrijev tájékoztatása szerint a Szputnyik V engedélyeztetésének folyamatát még október végén kezdeményezték az Európai Gyógyszerügynökségnél (EMA). Az orosz tisztségviselő arra reagált, hogy Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság illetékes szóvivője kedden azt mondta, hogy az EMA előzetes tárgyalásokat folytat a Szputnyik V gyártójával, amely még nem döntött úgy, hogy kérelmet nyújtson be a készítmény uniós alkalmazásának jóváhagyására. A Szputnyik V-t eddig Argentínában, Bolíviában, Szerbiában, Algériában, Palesztinában és Fehéroroszországban jegyezték be. Az RFPI szerint január végig újabb mintegy tíz ország engedélyezheti a használatát. A szerdán közzétett hivatalos adatok szerint Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 22 850-nel 3 471 053-ra emelkedett. A napi növekmény 0,7 százalék, az új esetek 13,5 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 553 595, a halálos áldozatoké 566-tal 63 370-re, a felgyógyultaké pedig 28 685-tel 2 854 088-ra emelkedett. Az országban a járvány kezdete óta több mint 94,6 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 341 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírusos fertőzés gyanújával 616 174 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt. Ebben a cikkünkben írtunk arról, hogy érthető a kétkedés a világban az orosz vakcinával szemben, hiszen a múlt év augusztusában bejegyzett Szputnyik V nem járta be azt az utat, amelyet például a nemzetközileg elismert és elfogadott Pfizer-BioNTech amerikai-német oltóanyag. Ennek ellenére is sikerült kijutnia a világpiacra. Méghozzá sokkal nagyobb mértékben, mint gondoltuk volna. Legutóbb a Szerbiai Gyógyszerügynökség találta biztonságosnak, a kapott 2400 dózis beadását megkezdik. A legszenzációsabb hír azonban az, hogy Merkel német kacellár és Putyin orosz elnök a koronavírus elleni vakcina közös előállításának kilátásairól is egyeztetett telefonon január 5-én.