Nagyon szeretné látni az MSZ EP-képviselője a kormány vakcinaszerződéseit

Úgy vélik, csak olyan oltóanyagot lenne szabad használni, amit az Európai Gyógyszerügynökség is engedélyezett.

Közleményben fejezte ki aggályait a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) amiatt, hogy esetleg még a sportolók is beelőzhetik a nyugdíjasokat az oltási sorrendben. A szervezet egyúttal riogatásnak nevezte azt a kormányzati közlést, miszerint az idősek megkapják a kínai vakcinát, miközben azzal 59 éves kor felett nem oltanak Kínában sem. Mint azt a lapunkhoz eljuttatott tájékoztatásban hangsúlyozzák, a 60 év felettiek részére is csak olyan oltóanyagot lenne szabad használni, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is jóváhagyott, és amelyben a magyar emberek megbíznak, illetve ami a későbbiekben az unión belüli szabad mozgást biztosítja.

"Elfogadhatatlan, hogy bizonytalan eredetű és a klinikai tesztek tanúbizonysága szerint jóval kisebb hatásfokú vakcinákkal kívánja beoltatni a kormány az idős generációt. Külön riasztó, hogy olyan vakcinát szándékoznak alkalmazni, amelyek elölt, vagy legyengített vírust tartalmaznak, hiszen ez az oltási szövődmény kockázatát és a szervezet jelentősebb megterhelését jelenti egy már eredendően veszélyeztetettebb korcsoportnál"

Oltás a Sinopharm vakcinájával. Fotó: Ayman Yaqoob / 2020 Anadolu Agency