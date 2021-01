Putnokon veszélyes, két településen egészségtelen a levegő

Megfigyelték a kutatók, hogy a majmok a turisták azon tárgyait szerzik meg, amelyekért cserébe ételt kaphatnak.

Nem véletlenül intik óvatosságra a Délkelet-Ázsiába utazó turistákat, az utcákon lévő majmok – akár többen együtt, szervezetten – lopkodnak, és az elvett tárgyakat ételért cserébe adják vissza. Ez a viselkedés jellemzi a Bali szigetén található Uluwatu templom területén élő közönséges makákókat is, amelyekről most azt is megállapították egy kutatásban, hogy képesek megtalálni a legértékesebb tárgyakat, így nem hibáznak akkorát, hogy felesleges erőfeszítések árán olyan tárgyat lopjanak el, amivel nem tudják adakozásra bírni a turistákat – írta a Qubit . „Ezek a majmok magas szinten kitanulták, hogyan lehet elcsenni értékes tárgyakat az olyan figyelmetlen turistáktól, akik nem fogadták meg azt a tanácsot, miszerint minden értéket nyakba akasztható, cipzáras táskákban kell tartani” – mondta a Guardiannek a kutatást vezető Jean-Baptiste Leca, a kanadai Lethbridge-i Egyetem pszichológus professzora. A kutatásban 273 napon keresztül videózták a makákók és a turisták interakcióit, és azt figyelték meg, hogy az állatok sokkal nagyobb eséllyel lopnak el mobiltelefont, pénztárcát vagy szemüveget, mint üres fotótáskát, hajtűt vagy más, kevésbé értékes dolgot. Ráadásul minél értékesebb egy ellopott tárgy, annál több élelmet várnak érte cserébe.