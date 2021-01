Átlépte a 95 milliót a világszerte regisztrált koronavírusos esetek száma

Lettország és Észtország újabb uniós korlátozásokat akar Oroszország ellen az orosz ellenzéki vezető őrizetbe vétele miatt.

Navalnij Berlinből érkezett haza, ahol kórházban kezelték, miután augusztusban megmérgezték Szibériában, több nyugati laboratórium megállapítása szerint egy "Novicsok" típusú idegméreggel. A Kreml tagadta, hogy köze lett volna az incidenshez. Letartóztatását egy felfüggesztett börtönbüntetés letöltendővé változtatására beadott bírósági keresettel indokolták az orosz hatóságok. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében elfogadhatatlannak minősítette a történteket. "Felszólítom az orosz hatóságokat, hogy azonnal bocsássák őt szabadon" - írta bejegyzésében. "Navalnij őrizetbevétele egy újabb kísérlet az oroszországi demokratikus ellenzék megfélemlítésére" - írta a Twitteren Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, szintén az orosz ellenzéki politikus azonnali szabadon engedését követelve. A történtekre "gyors és határozott választ kell adni az Európai Unió szintjén. Az állampolgárok jogainak tiszteletben tartása a demokrácia sarokköve" - írta a lengyel kormányfő. Litvánia bejelentette, hogy Oroszország elleni újabb szankciók gyors elfogadását fogja kérni az Európai Uniótól. "Felszólítjuk Oroszországot, hogy haladéktalanul engedje szabadon Navalnijt, és emeljen vádat az ellene elkövetett merénylet felelőseivel szemben" - írta nyilatkozatában Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter. Egy korábbi Twitter-bejegyzésében Landsbergis közölte, hogy a szomszédos Lettország és Észtország szintén azon fog dolgozni, hogy az unió hozzon újabb korlátozó intézkedéseket Oroszországgal szemben. Az orosz ellenzéki politikus azonnali szabadon bocsátását szorgalmazta a francia külügyminisztérium is vasárnap. "Franciaország súlyos aggodalommal értesült Alekszej Navalnij oroszországi letartóztatásáról" - hangsúlyozta Agnes von der Muhll külügyminisztériumi szóvivő. Franciaország, "európai partnereivel együtt a legnagyobb éberséggel fogja figyelemmel követi a helyzetet" - tette hozzá nyilatkozatában a szóvivő. "Navalnijt azonnal szabadon kell engedni, az életére törő gyalázatos támadás elkövetőit pedig felelősségre kell vonni" - hangsúlyozta Twitter-bejegyzésében Jake Sullivan, a héten hivatalba lépő amerikai elnök, Joe Biden leendő nemzetbiztonsági tanácsadója. "A Kreml Navalnij elleni támadása nem csupán az emberi jogok megsértése, de egyben támadás a hangjukat hallatni akaró orosz emberek ellen is" - húzta alá Jake Sullivan. A máskéntgondolkodó Alekszej Navalnij hazaérkezéskor történt letartóztatása "újabb bizonyítéka annak, hogy az orosz hatóságok el akarják hallgattatni" - jelentette ki az Amnesty International emberi jogi szervezet moszkvai irodájának igazgatója, Natalja Zvjagina helyi idő szerint vasárnap éjjel. "Őrizetbe vétele csak még inkább rámutat arra, hogy ki kell vizsgálni azokat a vádjait, melyek szerint állambiztonsági ügynökök mérgezték őt meg, a legmagasabb szintről kapott utasítások alapján" - mondta Zvjagina. A németországi gyógykezelése után, öt hónap elteltével először hazatérő Navalnijt az útlevél-ellenőrzéskor vették őrizetbe, arra a bírósági keresetre hivatkozva, amelyet az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN), múlt kedden nyújtott be egy moszkvai bíróságon, kezdeményezve az úgynevezett Yves Rocher-ügyben Navalnijra korábban kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés letöltendővé változtatását. A FSZIN vasárnap este közölte, hogy a politikus a bíróság ítéletéig őrizetben marad. Az Amnesty International moszkvai irodavezetőjének megállapítása szerint "Alekszej Navalnij érkezését egy túlméretezett biztonsági művelet keretében kezelték a hatóságok, rendőrök százait vezényelve a vnukovói repülőtérre", ahonnan kiszorították a rá várakozó híveket," és több tucat aktivistát őrizetbe is vettek. Közben a Navalnijt hazaszállító repülőgépet röviddel a földet érés előtt átirányították a seremetyjevói repülőtérre, s ott vették őt őrizetbe