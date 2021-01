Biden blokkolni fogja Trump beutazási korlátozások feloldásáról szóló tervét

Az Európai Bizottság szerint a meglévő jogi keret elegendő az európai őshonos kisebbségek védelmének biztosítására. A Minority Safepeck kezdeményezői másképpen gondolják.

Az Európai Bizottság nem indít uniós jogalkotást a 1,1 millió hitelesített, 11 uniós tagállamból összegyűjtött aláírással megtámogatott Minority Safepack (MSPI) polgári kezdeményezés alapján. A döntés meglepetés erejével hatott, hiszen a - 2013 óta többszöri nekifutással célba ért, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) égisze alatt lebonyolított - kisebbségvédelmi kezdeményezést december közepén 524 igen, 67 nem szavazattal, 103 tartózkodással fogadta el az Európai Parlament is. Ez az első olyan európai polgári kezdeményezés, amelyről plenáris vitát szervezett és állásfoglalást fogadott el az EP. A parlamenti támogató határozat nem kötelező erejű, semmire sem kötelezi a Bizottságot sem, de a kérdés nagyarányú politikai támogatottsága jelzés értékű.

- Döntésével a Bizottság hátat fordított az őshonos kisebbségeknek, az aláíró polgároknak, a nagy többséggel támogató határozatot elfogadó Európai Parlamentnek, több támogató nemzeti kormánynak és régiónak. Az EB döntése egyben hiteltelenné teszi az európai polgári kezdeményezés intézményét azzal, hogy nem először utasítja el ilyen helyzetben a jogalkotást - így értékelte a hírt Vincze Lóránt FUEN elnök, aki egyben az RMDSZ EP-képviselője is. Az elnök-politikus a Népszavának elmondta, a döntés nem érte teljesen váratlanul. - A válasz tervezetét természetesen már decemberben láttuk, azt az EB főtitkársága állította össze, ugyanazok a bürokraták, akik nyolc évvel ezelőtt ez első elutasító választ is megírták. Mi két pert megnyertünk és a luxemburgi bíróság kétszer is nekünk adott igazat, de ugyanazok az emberek ismét elutasítók voltak. Abban bíztunk, hogy ez nem végleges, és hogy a politikai nyomás hatására a Bizottság változtat az álláspontján és a biztosok politikai szempontból alakítják át a tervezetet. Nem ez történt, Vera Jourova irányítása alatt az a politikai érdek érvényesült, hogy ne módosuljon a tervezet. Minden általunk megkeresett biztos támogatást, fellépést ígért, de az eredmény az mutatja, hogy nem sikerült megváltoztatni a szövegjavaslatot és apróbb módosításokkal azt véglegesítették - mondta Vincze. A kisebbségi politikus hozzátette, felmerül benne a kérdés, "hogy az EB ellátja-e feladatát és valóban az unió értékeinek előmozdítására törekszik vagy pedig a csinos máz mögött a kisebbségvédelmet elutasító nemzetállamokat szolgálja ki. Amit most látunk az demokrácia deficit, rossz kormányzás. Egészen biztosan nem a mi készülékünkben van a hiba” tette hozzá. Vincze elmondta, mindenekelőtt jogi lépéseket tesznek, semmisségi eljárást kérnek. A FUEN ügyvédei dolgoznak a válasz kiértékelésén, amely szerintük formai és tartalmi szempontból is több helyen kifogásolható. Emellett gondolkodnak a további lépéseken, és semmiképpen sem adják fel.