A koronavírus új változatainak megjelenése miatt figyelmeztet az Európai Tanács elnöke

Mélyen megrendült az európaiak Egyesült Államokba vetett hite, így az új washingtoni kormányzat nem veheti biztosra a szoros transzatlanti együttműködést.

Hiába hirdette meg november közepén Joe Biden megválasztott elnök a korábbról ismert Amerika visszatérését, szavai nem győzték meg Európát - többek között ez derül ki az Európai Külkapcsolati Tanács (ECFR) friss tanulmányából, melynek gerincét egy 10 EU-tagállamban és az Egyesült Királyságban tavaly év végén elvégzett reprezentatív felmérés adja. A kutatás szerint Donald Trump zűrzavaros kormányzása mély nyomokat hagyott az európai közvéleményben, és ennek hatására már új szelek fújnak a kontinensen: Európa lakói már mind inkább a saját útjukat kívánják járni; így nem Washingtont, hanem Berlint tartják igazodási pontnak, ahogyan katonai kérdésekben sem érzik a hagyományosan szoros transzatlanti szövetség jelentőségét. A tanulmány fontos jelzés a szerdán hivatalba lépő Bidennek arról, hogy nem veheti biztosra az európai közvélemény támogatását, hanem először vissza kell szereznie az elődje által eltékozolt bizalmat. Mindazonáltal nem lehet azt mondani, hogy Európa ne örülne a tengerentúli kormányváltásnak - a felmérés alapján a vizsgált országok lakosságának 53 százaléka úgy vélte, hogy hazájára nézve pozitív változást ígér az amerikai elnökválasztás eredménye, 57 százalék pedig az Európai Unió számára is látott okot a bizakodásra. Még a magyarok és a lengyelek között is többségben voltak azok, akik örültek az eredményeknek - dacára annak, hogy kormányaink egyértelműen Trump újraválasztásáért szorítottak. Európa ugyan tárt karokkal fogadja Bident, ám ez nem feledteti el az elmúlt négy évet. A vizsgált minta csaknem harmada (32 százaléka) értett egyet azzal, hogy nem lehet megbízni az amerikaiakban, miután 2016-ban megválasztották Trumpot, és csupán 27 százalék utasította el ezt a felvetést. Abszolút többségben (51 százalék) voltak azok, akik úgy látták, hogy az amerikai politikai rendszer teljesen vagy részlegesen rosszul működik. Az adatokat még meghökkentőbbé teszi, ha figyelembe vesszük: a felmérés még azelőtt készült, hogy a Trump-hívek betörtek a Capitoliumba a szavazatösszesítés megakadályozásának céljából. Valószínűleg ez tovább bővítette azok körét, akik úgy látják, hogy Amerika súlyos válságban van, ahogyan azokét is, akik megbízhatatlan partnert látnak a tengerentúli szövetségesben. Utóbbi csoportba már tavaly év végén sokan tartoztak - a kutatásban az európaiak több mint kétharmada (67 százalék) vélte úgy, hogy nem lehet minden esetben az Egyesült Államokra támaszkodni, ha Európa védelméről van szó. Még a magyar és a lengyel közvélemény sem veszi biztosra azt, hogy a transzatlanti szövetség garanciát jelent, pedig ez a két országban más tekintetben kilóg a sorból, mivel az emberek zöme itt úgy látja, hogy az amerikai demokrácia jól működik. Az adatok fényében talán az sem meglepő, hogy az európaiak sem érzik kötelességüknek Washington megsegítését, ha az vitába keveredne Pekinggel vagy Moszkvával, a többség inkább semleges maradna mindkét esetben (Kínánál 60, Oroszországnál 59 százalék). Különösen igaz ez hazánkban, ahol több mint kétharmad (68, illetve 67 százalék) szeretné kivonni Magyarországot az esetleges konfrontáció alól és mindössze 13 százalék fogná az Egyesült Államok pártját. Mindez intő jel lehet Biden számára, aki egységfrontot akar Kína gazdasági és politikai térnyerésével szemben. A kutatás azonban bizonyítja a transzatlanti bizalom helyreállításához nem elég kijelenteni, hogy Amerika visszatért, hanem erről meg is kell győzni Európát.

Európa leginkább saját magában bízik Orbán Viktor rendszeres értekezései a Kelet felemelkedéséről, valamint az Európai Unió és az Egyesült Államok hanyatlásáról mindeddig nem változtatták meg a közgondolkodást; a magyarok zöme továbbra is a Nyugatban bízik - ez is kiolvasható az ECFR kutatásából. A tanulmány két szerzője, Mark Leonard és Ivan Krastev a 11 országot érintő felmérés alapján négy, országhatárokon átívelő csoportba, úgynevezett “geopolitikai törzsbe” kategorizálta az európaiakat hozzáállásuk alapján. Az egyik csoportnak, amely egyaránt hisz Európa és Egyesült Államok erejében, kizárólag Magyarországon és Lengyelországban van többsége. Ebben szerepet játszhat az is, hogy a magyar és a lengyel kormány bizonyos tekintetben hasonlóan politizál, mint ahogyan Trump - ezáltal a polgáraiknak kevésbé tűnhetett normasértőnek a távozó amerikai elnök viseledése. A kontinens lakóinak legnagyobb “törzse”, nagyjából 35 százaléka viszont kiábrándult az Egyesült Államokból, egy hanyatló nagyhatalmat látnak és csak Európában hisznek - ez ide sorolható a lakosság zöme az északi országokban, Németországban, Dániában, Hollandiában és Svédországban, valamint Portugáliában is számít a legnépszerűbb olvasatnak. Általában a jobb- és balközép pártok szavazói gondolkodnak így Európában. A második legnagyobb kategóriába a vizsgált minta nagyjából 29 százaléka tartozik, ők azok, akik úgy hiszik az egész Nyugat hanyatlik - leginkább az egykori nagy birodalmak örökösei, a britek, a franciák, az olaszok és a spanyolok osztják ezt a véleményt, akik jellemzően rendszerellenes pártokra adják szavazataikat. A Trump örökségéről sokat elárul, hogy a 11 ország mindegyikében kisebbségben volt az a csoport, amely csak Amerikába helyezi a bizalmat - a felmért minta mindössze 9 százaléka tartozik ebbe a törzsbe, főként az idősebb korosztályra, illetve a szélsőjobboldali pártok támogatóira jellemző ez a nézet.