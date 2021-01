Három városban enyhülhet, háromban pedig súlyosbodhat a járvány

A háttérben érdekes mozgások zajlanak a baranyai városban, a fideszes-kapcsolatokat ápoló alpolgármester rendre szembe megy a város első emberével, a húr a Zsolnay Kulturális Negyed ügyében pattant el, aminek megtartásáért hónapokig küzdött a város.

Lesz majd meglepetés a soron következő közgyűlésen – több forrásunk szerint ezt harangozta be (de ki nem fejtette) Bognár Szilvia. Pécs DK-s alpolgármesterétől nem rég vette el a jogköreinek egy részét Péterffy Attila, azokat független helyettesére Ruzsa Csabára ruházta, illetve egy újonnan kinevezett MSZP-s alpolgármesterre, Nyögéri Lajosra. (Utóbbi – megkímélendő a várost a pluszkiadásoktól – társadalmi állásban dolgozik.) Bár a városvezetés átrendezése december közepére megtörtént, de a jelek szerint továbbra is zaklatottak a kedélyek A baranyai városban elsöprő győzelmet aratott az önkormányzati választásokon az ellenzék, a 26 fős közgyűlésből 5 képviselő a DK-é, 4 városatya erősíti az MSZP-t, 3-3 fős a Jobbik, illetve a Momentum frakció, 3 képviselőt számol az Öt torony és a Párbeszéd közös frakciója, illetve ül a testületben 1 LMP-s is. Azaz a városvezetés csak akkor „robbanhat fel”, ha az ellenzéki politikusok között formálódik feloldhatatlan ellentét (hacsak el nem rendezik az országos központok). A harmadik alpolgármester beemelésének ügye ilyennek látszik, noha mindegyik frakció rábólintott Nyögérire, mint a legkisebb közös nevezőre. (Ugyanis a Momentum jelezte, hogy nem kíván embert küldeni a városvezetésbe, a DK pedig nem tartotta elfogadhatónak a polgármester által kiszemelt jobbikos politikust.) Ám a kinevezés után a koalíciós partnerek – kivéve az MSZP-t, és a Jobbikot – deklarálta, hogy a polgármester ellenükben, túlhatalmával visszaélve nevezte ki harmadik helyettesét.

Élőben biztat a helyettes-államtitkár

Ráadásul az indulatok annak ellenére feszültek egymásnak, hogy minden információ arról szól: a DK-s alpolgármester jogköreinek redukálása egy megállapodás része volt, amit a polgármester és Gyurcsány Ferenc egyeztetett. Információink szerint a DK elnöke azért mondott igent párttársa hátrébb vonására, mert Péterffy egyértelművé tette: nagyon nehezen tudna olyasvalakivel együtt dolgozni, akit árulónak tart. Az árulás mibenléte – ahogy ezt a polgármester egy online frakcióbeszélgetésen is elmondta – az, hogy miközben a közgyűlés Pécs egyik legfontosabb kulturális intézményének, az évente mintegy 2,6 milliárd forintból gazdálkodó Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) jövőbeni vezetőjéről dönt, Bognár Szilvia az EMMI helyettes-államtitkárával chatel, és arról beszélget, hogy nem szabad megválasztani a többség által végül támogatott jelöltet. Mindenesetre azt nem tudni, hogy a Péterffy-féle egyeztetést (miszerint a Demokratikus Koalíció döntheti el, hogy leváltsák az alpolgármesterét vagy csak jogkörei egy részétől fosszák meg) gesztusként értékelte-e a DK országos központja, ám úgy tűnik az utolsó napokig nem sokat tett a csatazaj elcsendesítésért.

Szerény ismertség

Hogy miként került Bognár Szilvia az alpolgármesteri székbe, arról a városban sem sokat tudnak. Annyi biztos, hogy az ellenzéki együttműködési megállapodás értelmében a 16-os választókerületben a DK indíthatott jelöltet. Bognárral a Demokratikus Koalíció pécsi elnöke rukkolt elő, a legtöbben nem ismerték. Hogy mennyire kötődött a Demokratikus Koalícióhoz, arról csak találgatni lehet. A tény az, hogy bár a DK protezsálta, függetlenként indult, és az októberi választások után majdnem egy évvel lett a párt tagja. Hogy mi motiválta, arról a DK közleménye nem ejt szót, csak arról, hogy immár egy alpolgármester is a csapatot erősíti. (Mikor a tisztséget elfogadta, szintén független volt, de a helyi elnöki „patronálás” miatt mindenki DK-sként kezelte.) Illetve az is tény, hogy civil életében a fideszes városvezetés alatt többek között az egyik meghatározó önkormányzati cégnél töltött be bizalmi állást: a Tüke Busz Zrt. sajtószóvivője volt. Mindenesetre a koalíciós szerződés kötötte a pártokat, tehát a DK-nak kijárt egy alpolgármester – ebbéli minőségében Bognár többek között a kultúráért felelt, így állt elő az a helyzet, hogy chatüzenetei tanulsága szerint Fülöp Péterrel, az EMMI államtitkár-helyettesével vitatta meg, hogy szerintük ki alkalmas, és ki nem a ZSÖK irányítására.

Nem siették el az utalást

A ZSÖK azért is különösen érzékeny ügye Pécsnek, mivel a város tulajdonában lévő Zsolnay Kulturális Negyedet az állam szívesen vitte volna, ám a baranyai város ragaszkodott hozzá. Amit a kormányzat nem is kezelt túl nagyvonalúan: a szerződésben rögzített 1,9 milliárd forintos dotáció mintegy 150 napos késéssel érkezett – azt követően, hogy eldőlt: ki is irányítja a ZSÖK-öt a jövőben. Emlékeztetőül: az erről döntő szeptemberi ülésen egy művészeti koncepció versenyzett egy gazdaságival – Bognár Szilvia DK-s alpolgármester (aki a város kulturális életéért felel) az előbbit támogatta, míg Péterffy Attila az utóbbit szerette volna. A két városvezető akarata megosztotta a frakciókat is: a Jobbik, az MSZP és az Öttorony – Párbeszéd frakció pedig Péterffyvel ment, a Momentum és a DK Bognár mögé sorolt be. Egészen a szavazás napjáig ez volt a felállás, ám a közgyűlés szünetében a város első embere beszélgetett a frakcióvezetőkkel, így a Momentum három fős képviselőcsoportjából ketten, a DK öt városatyát számláló csapatából hárman rábólintottak Péterffy favoritjára. (Aki korábban a Pécsi Kommunikációs Központ megbízott vezetője volt 2019 ősze óta, és megduplázta önkormányzati cég árbevételét, ezért szánta a polgármester a ZSÖK élére, egyfajta pénzügyi rendcsinálónak.) Az pedig csak utólag derült ki: a DK és a Momentum mást akaró képviselői kaptak biztatást. Akik egy chatcsoportot hoztak létre, ebbe a körbe írta meg Bognár a közgyűlésen, hogy épp most kapott két üzenetet az említett fideszes kormányzati politikustól, Fülöp Pétertől. Eszerint: „Kedves Szilvi! Biztosan szerencsés választás a ZSÖK élére a jelölt? Látva a korábbi portfólióját felvet azért kérdéseket!”; „Csak keményen! Kitartás.”. Ezt a chatelést nevezte Péterffy – a korábban említett frakcióbeszélgetésen nyilvánosan árulásnak. (Ahol azt is szóvá tette, hogy a városházi döntésekről meglepően gyorsan értesülnek a Fidesz prominensei.) Bognár az online diskurzuson azzal érvelt: az állam jelentős összeget biztosít a ZSÖK-nek, ezért tartotta fontosnak bevonni az ügybe a helyettes államtitkárt.

Hónapokig birkóztak

Megjegyzendő: városházi forrásaink szerint a ZSÖK megtartása és szerződésbe foglalt állami támogatásának kikényszerítése késhegyig menő, hónapokig tartó tárgyalások eredménye. A polgármesternek küzdenie kellett, már csak azért is, mert a kormányzat nem csak a ZSÖK-re vetett szemet, de szívesen vitte volna a színházat is (ami szintén maradt a városnál). Hogy a feszültség nem oldódik, azt egyébként az országos központok is érzékelhették, ugyanis pár napja Varju László vizitált Pécsett, és a fenti ügy is szóba került a beszélgetésen, és a DK alelnöke információink szerint arra biztatta párttársait, hogy fogadják el a kialakult három alpolgármesteres helyzetet.